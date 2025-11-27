기아, 국내 최초 일반 도로 원격 운전 실증 시연 성공

기아가 국내 완성차 기업 최초로 일반 도로에서 원격 운전 실증 시연에 성공하며 관련 기술 상용화 가능성을 한층 끌어올렸다.
기아는 27일 제주에서 국토교통부·제주특별자치도·경찰청·한국교통안전공단 등 관계자가 참석한 가운데 ‘원격 운전 실증 성과 공유회’를 열고 기술 개발 현황과 시연 결과를 공개했다. 이번 시연은 쏘카·자율주행 스타트업 에스유엠(SUM)·KT와 함께 구성한 ‘원격 운전 컨소시엄’ 공동 작업 결과다.
원격 운전은 관제센터에서 4G·5G 네트워크를 이용해 무인 차량을 직접 조종하는 기술이다. 자율주행 시스템 장애 시 대체 수단으로 활용할 수 있고, 서비스 도입 속도가 빠른 것이 장점이다. 또한 교통 소외 지역 이동 지원에도 적합해 글로벌 완성차 업계에서도 주목받는 기술이다.
기아 컨소시엄은 4월 국토부 규제 샌드박스 실증 특례를 획득한 후 제주·화성 등에서 실증을 진행해왔다. 역할은 기아가 총괄, 쏘카는 카셰어링 플랫폼 제공, 에스유엠은 원격 솔루션 개발, KT는 네트워크 인프라 구축·관리를 각각 맡았다.
컨소시엄은 카셰어링 운영 환경을 가정해 기아 PBV(목적기반차) ‘PV5’를 기반으로 원격 운전 시스템을 개발했다. 통신 장애에 대비해 망 이중화를 적용하고, 원격 운전 인력 교육, 긴급 출동 체계 구축 등 안전장치를 다층적으로 마련했다.
1단계 내부 검증을 마친 뒤 2단계에서는 지난 한 달간 PV5 등을 활용해 제주공항-쏘카터미널, 제주공항-용두암 등 여러 공도 구간에서 약 70시간·1000km에 걸친 주행 테스트를 성공적으로 수행했다.
컨소시엄은 제주 실증 데이터를 바탕으로 기술을 고도화하고, 2027년까지 여러 지자체와 협력해 원격 운전 실증 사업을 단계적으로 확대할 계획이다. 이날 현장에서는 기아와 협력사 관계자, 정부 기관 관계자들이 PV5 원격 운전 차량에 직접 탑승해 기술의 안전성과 신뢰성을 체험했다.
기아 관계자는 “원격 운전 기술은 교통 소외 지역을 위한 방문형 이동 서비스 등 공공 인프라 확대에 기여할 수 있다”며 “향후 카셰어링, 물류 등 다양한 산업 영역으로 적용 범위를 넓혀갈 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0