“휴머노이드 로봇, 인간 두개골 깰만큼 강력”…첫 내부 고발

휴머노이드 로봇 스타트업 피겨AI(Figure AI)가 안전 문제를 지적한 직원을 해고했다는 이유로 소송을 당했다고 미 경제매체 CNBC 등이 22일(현지 시간) 보도했다.
보도에 따르면 피겨AI 안전 책임자로 일했던 엔지니어 로버트 그룬델은 회사 측을 상대로 소송을 제기하면서 이 회사가 개발한 로봇이 “인간의 두개골을 골절시킬 만큼 강력하다”고 주장했다. 그룬델 측 변호인에 따르면 올 9월 그룬델은 로봇 안전 문제를 회사에 제기한 직후 해고됐다. 변호인은 그룬델이 피겨AI의 최고경영자(CEO)인 브렛 애드콕과 수석 엔지니어 카일 에델버그에게 로봇의 치명적 능력에 대해 경고했으며, 한 로봇이 오작동 문제를 겪는 동안 “강철 소재의 냉장고 문에 4분의 1인치(약 0.6㎝) 깊이의 상처를 냈다”는 내용도 보고했다고 밝혔다.
이에 대해 피겨AI 측은 CNBC에 보낸 이메일 성명에서 그룬델에 대해 “저조한 업무 성과로 해고됐다”며 그의 주장이 허위라고 반박했다.
그룬델 측 변호인은 이번 사건 관련 성명에서 “이 사건은 휴머노이드 로봇 안전과 관련된 최초의 내부 고발자 사건 중 하나가 될 수 있다”며 “로봇을 성급하게 출시하려는 접근 방식이 공공에 초래하는 명백한 위험이 이번 사법 절차를 통해 드러나길 기대한다”고 밝혔다.
피겨AI는 지난해 초 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등으로부터 투자금을 조달했다. 올해 390억 달러(약 57조 원) 수준의 기업가치를 인정받기도 했다.