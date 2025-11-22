트럼프 보란듯…G20 개막 첫날 공동선언 전격 채택

22일(현지 시간) 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 첫날 ‘G20 남아공 정상선언’이 채택됐다. 회의 마지막 날 폐막에 앞서 채택하던 관례와 달라 이례적이다. 이번 G20은 아프리카 대륙에서 처음 개최됐다.
대통령실은 이날 남아공이 1세션에서 ‘G20 남아공 정상회의: 정상선언문’이 G20 회원국들의 압도적 과반수(overwhelming majority)로 채택됐다고 공식 발표했다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 정상회의를 보이콧하면서 정상선언 채택에 반대한 것에 맞서는 결정이 나온 것이다.
빈센트 마궤니아 남아공 대통령실 대변인은 이날 “회의를 시작하는 시점에 컨센서스로 정상선언이 채택됐다”며 “일반적으로 선언문은 회의 마지막에 채택되지만 정상선언을 첫 번째 의제로 삼아 먼저 채택해야 한다는 공감대가 형성됐다”고 밝혔다.
G20 남아공 정상선언에는 “G20이 다자주의 정신에 기반해 합의에 따라 운영되고 모든 회원국이 국제적 의무에 따라 정상회의를 포함한 모든 행사에 동등한 입장에서 참여하는 데 대한 우리의 약속을 재확인한다”는 내용이 포함됐다.
한편 이 대통령은 이날 G20 정상회의에 참석하면서 6월 취임선식과 광복절 경축시 등에서 착용한 적색과 청색, 흰색이 교차하는 줄무늬 ‘통합’ 넥타이를 착용했다.
