선우용여 “오른쪽 눈 망막 터져 보름 실명”…뇌경색 신호였다

배우 선우용여가 10년 전 오른쪽 눈이 전혀 보이지 않는 실명 위기를 겪었다고 털어놨다. 이는 뇌경색의 전조 증상이었다.
19일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에서 시각장애인 유튜버 김한솔과 만나 시력 상실 위기를 겪었던 경험을 전했다. 김한솔은 18세 때 시력을 잃었다.
선우용여는 “10년 전 오른쪽 눈 망막이 터져 보름 동안 아무것도 보이지 않았다. 이러다 영영 안 보일까 봐 매일 무서웠다”고 말했다. 수술 후 시력을 회복했지만 그는 “직접 경험하고 나니 시각장애인의 마음을 조금은 이해하게 됐다”고 덧붙였다.
당시 망막 출혈은 단순한 안과 질환이 아니라 뇌경색의 첫 신호였다. 이후 선우용여는 방송 녹화 중 갑작스러운 뇌경색으로 말을 제대로 하지 못하고, 한쪽 팔을 들 수 없는 상태까지 됐다.
● “잠깐 괜찮아져도 방심 금물”… 뇌경색 전조 증상
서울대병원에 따르면 망막 혈관 폐쇄는 망막에 혈류가 공급되지 않아 시야가 흐려지거나 갑자기 보이지 않는 질환이다. 원인으로는 고혈압, 동맥경화, 당뇨병, 혈액질환, 가족력, 노화 등이 있다. 망막 혈관은 뇌 혈관보다 더 가늘고 약해 조금만 좁아져도 시력이 즉각적으로 저하될 수 있다.
때문에 망막에서 먼저 문제가 나타나고 이후 뇌경색으로 이어지는 경우도 많다. 뇌졸중은 골든타임이 중요해 일시적으로 개선되는 듯 보여도 병원 진료가 꼭 필요하다. 다음과 같은 증상이 나타나면 즉시 병원을 방문해야 한다.
얼굴 마비 : 웃을 때 입 한쪽이 처짐실명 위기 이후 선우용여는 스팀타월로 눈 온열 마사지, 루테인 섭취, 외출 시 선글라스 착용 등 눈 관리를 생활화했다.
팔·다리 힘 빠짐 : 물건을 떨어뜨리거나 다리가 휘청거림
말 어눌함 : 단어가 잘 안 나오고 혀가 꼬임
갑작스러운 두통·어지럼증·시야 흐림
또 뇌경색 예방을 위해서는 ▲ 금연·금주, ▲ 싱겁게 먹기, ▲ 채소·생선 섭취, ▲ 하루 30분 이상 운동, ▲ 적정 체중 유지, ▲ 스트레스 관리, ▲ 혈압·혈당·콜레스테롤 정기검사 등 습관도 중요하다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
