인천시, 아동학대 예방의 날 맞아 보건복지부 주관 지자체 평가 ‘우수상’ 수상

인천시는 19일 아동학대 예방의 날을 맞아 보건복지부가 주관한 ‘아동학대 공공 대응체계 운영 분야’ 지자체 평가에서 우수상을 받았다고 밝혔다. 지난해 최우수상에 이어 2년 연속 수상이다.
이번 평가는 전국 지방자치단체를 대상으로 아동학대 대응 조직·인력 운영, 피해아동 보호시설 운영, 예방 교육, 추진 성과 등 4개 분야에서 이뤄졌다.
인천시는 아동학대 전문 대응 인력을 확충하고, 신고 접수 후 현장으로 즉시 연결되는 대응 시스템을 구축한 점에서 높은 평가를 받았다. 피해아동 보호시설 확충과 예방 교육 확대도 우수사례로 꼽혔다.
시는 이날 인천문화예술회관에서 아동학대 예방의 날 기념행사도 열었다. 행사에서는 ‘국내 1호 프로파일러’로 알려진 권일용 교수가 강연자로 나서 아동학대 예방의 필요성을 강조했다.
인천시는 25일까지를 ‘아동학대 예방 주간’으로 정해 관련 기관과 함께 다양한 연계 행사를 이어갈 계획이다. 시 관계자는 “아동학대 방지와 피해아동 보호 강화를 위해 전문 인력을 지속적으로 보강하겠다”며 “모든 아동이 안전하게 성장할 수 있는 도시 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0