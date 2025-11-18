굴 먹고 구토·설사…추워지니 로타·노로바이러스 환자 증가

최근 날씨가 추워지면서 겨울철에 주로 발생하는 로타바이러스와 노로바이러스 감염 환자도 증가하고 있는 것으로 나타났다.
18일 질병관리청 표본감시통계에 따르면 올해 11월 2∼8일(45주차) 그룹 A형 로타바이러스 감염증 환자는 54명이었다. 최근 3주간 환자 수는 24명, 46명, 54명으로 순차적으로 증가했다. 이는 지난해 같은 기간(34명)보다 58.8% 많은 수준이다.
로타바이러스 감염증은 바이러스에 의해 감염되는 급성 위장관염이다. 주로 대변을 통해 입으로 감염된다. 감염되면 24∼72시간의 잠복기를 거쳐 구토와 고열, 심한 설사 등의 증상이 4∼6일 동안 이어진다. 대부분 회복되지만 드물게 영유아 환자가 심한 탈수와 함께 사망에 이르는 경우도 있다. 특히 기저귀나 장난감 등에 묻은 오염물로부터 쉽게 전파되기 때문에 산후조리원, 어린이집 등에서 집단 감염되기도 한다.
노로바이러스 감염증 환자도 최근 3주간 환자 수가 49명, 77명, 70명으로 나타났다. 노로바이러스는 오염된 물이나 음식물 섭취를 통해 감염된다. 감염 시 12~48시간의 잠복기를 거쳐 구토, 설사 등 증상이 나타나며 오한과 발열도 동반될 수 있다. 증상이 심하면 물만 마셔도 토할 만큼 위장 기능이 약해지기도 한다.
로타바이러스와 노로바이러스는 11월부터 이듬해 3월 사이 동절기에 주로 유행한다. 두 바이러스는 생존력이 강해 저온에서도 살아남는다. 44주차 기준 그룹 A형 로타바이러스 검출률은 지난해 같은 기간보다 2.3%포인트, 노로바이러스 검출률은 2.6%포인트 늘었다.
두 바이러스 예방을 위해서는 손을 흐르는 물에 비누나 세정제로 30초 이상 자주 씻는 게 좋다. 굴 등 어패류는 85도 이상에서 1분 이상 익혀먹는 게 안전하다.
