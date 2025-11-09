AI 거품론 속 오픈AI, 백악관에 SOS…“반도체 세액공제 넓혀달라”

챗GPT 개발사 오픈AI가 백악관에 서한을 보내 반도체 세액공제의 범위를 넓혀달라고 요청한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 최근 오픈AI의 임원이 오픈AI의 반도체 구매 비용을 정부가 보증해주는 방안을 거론했다가 논란이 되는 등 ‘AI 거품론, 위기설’이 불거지는 가운데 정부 지원을 필요로 하는 모습이다.
8일(현지시간) 로이터 등 외신은 오픈AI가 지난달 말 미국 백악관에 서신을 보내 반도체지원법(칩스법)의 투자세액공제 대상을 반도체 ‘제조’ 이외의 관련 공급망까지 확대해달라고 요청했다고 보도했다. 미국 정부는 전임 조 바이든 행정부 시절 제정된 칩스법을 통해 미국에 반도체 생산 공장을 짓는 기업에 세액공제를 제공하고 있다.
크리스 리헤인 오픈AI 최고글로벌책임자(CGO) 명의로 작성된 이 서한은 인공지능(AI)과 데이터센터, AI 서버 제조업, 변압기 및 이를 생산하는데 사용되는 특수강과 같은 전력망 구성요소에 대해 세액공제 혜택을 확대해 달라는 것이 주요 내용이다. 리헤인 CGO는 서한에서 “투자세액공제 대상 확대를 통해 자본의 실질적 비용을 낮추고 초기 투자 위험을 줄일 수 있다”며 “민간 자본을 활용해 병목 현상을 해소하고 미국에서의 AI 인프라 구축도 가속화할 수 있다”고 강조했다.
오픈AI의 임원이 오픈AI의 AI 칩 구매 비용을 정부가 보증해주는 방안을 거론했다가 역풍을 맞는 일도 있었다. 최근 새러 프라이어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 막대한 자금이 드는 AI 칩 구매 비용을 어떻게 충당할 것인지 설명하며 “정부가 역할을 할 수 있는 방안을 찾고 있다”고 밝혔다. 정부가 AI 칩 구매 비용을 보증하는 방식으로 지원한다면 오픈 AI가 더 낮은 비용으로 칩을 확보할 수 있을 것이라는 취지다.
이에 백악관 AI 정책을 총괄해 ‘AI차르’로 불리는 데이비드 색스 백악관 과학기술자문위원회 위원장이 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “AI에 대한 연방 정부의 구제금융은 없을 것”이라고 못박으며 논란이 됐다. 프라이어 CFO 역시 이후 링크드인에 글을 올려 “오픈AI가 정부의 보증을 요청하는 것은 아니다”라며 발언을 정정했다.
그럼에도 논란이 이어지자 샘 올트먼 오픈AI CEO까지 직접 해명에 나서기도 했다. 올트먼 CEO는 자신의 엑스에 올린 글에서 “우리는 오픈AI 데이터센터에 대한 정부 보증을 보유하고 있지도, 원하지도 않는다”며 “정부가 승자와 패자를 가려서는 안 되며 납세자들이 잘못된 결정을 내리거나 시장에서 실패한 기업을 구제해서는 안된다고 믿는다”고 말했다. 올트먼 CEO는 오픈AI가 미국내 반도체 제조 공장 건설에 대한 대출 보증에 대해서만 논의한 바 있다고 해명했다.
