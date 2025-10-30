동아일보

[단독]한미 합참의장, 내달 한반도서 ‘전투기 우정 비행’ 벌인다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 30일 10시 58분

코멘트

글자크기 설정

진영승-케인 모두 공군 조종사 출신
北에 ‘한미동맹 밀착’ 상징적 제스처

진영승 합참의장이 17일 존 대니얼 케인 미국 합참의장과 공조통화를 실시하고 있다. (합동참모본부 제공) 2025.10.17/뉴스1
크게보기
진영승 합참의장이 17일 존 대니얼 케인 미국 합참의장과 공조통화를 실시하고 있다. (합동참모본부 제공) 2025.10.17/뉴스1
한미 정상회담을 계기로 관세 협상이 타결되는 등 한미동맹이 새로운 국면을 맞는 가운데 양국 군 서열 1위인 합참의장이 전투기를 타고 함께 한반도 상공을 비행하기로 한 사실이 알려졌다. 한미동맹의 핵심인 군사 동맹의 견고함을 과시하는 것은 물론 북한에도 강력한 대북 억제 메시지를 보내는 효과가 있을 것으로 보인다.

30일 복수의 군 소식통에 따르면 진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미 합참의장은 다음 달 3일 한미 군사위원회 회의(MCM)가 서울에서 열리는 것을 계기로 각각 전투기를 타고 우정 비행을 할 예정이다. 진 의장과 케인 의장은 모두 공군 대장이자 F-16 전투기 조종사로 두 사람은 주 기종 F-16 전투기를 타고 함께 비행할 것으로 전해졌다.

‘을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 2025년 훈련’을 실시한 지난 18일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에서 F-16 전투기가 착륙하고 있다. 2025.8.18/뉴스1
크게보기
‘을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 2025년 훈련’을 실시한 지난 18일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에서 F-16 전투기가 착륙하고 있다. 2025.8.18/뉴스1
군 소식통은 “한미 합참의장이 모두 공군 출신인 경우가 흔치 않고 주 기종도 같아 함께 비행하기로 한 것”이라고 말했다. 실제로 한미 양국 군 서열 1위가 한반도에서 함께 전투기를 타고 비행하는 것은 매우 이례적인 일이다.

일각에선 이번 비행이 단순한 우정 비행을 넘어 28일 전술핵 탑재가 가능한 순항미사일을 발사하는 등 도발을 이어가는 북한에 강력한 경고 메시지가 될 것이란 분석이 나온다. 도널드 트럼프 미 대통령이 29일 한미 정상회담에서 이재명 대통령의 핵추진잠수함 연료 공급 요청에 30일 잠수함 건조 승인으로 화답하는 등 한미동맹이 밀착하는 모습을 보인 데 이어 북한에 대북 방어를 위한 한미동맹의 밀착 강화를 상징적으로 보여줄 것이라는 분석이다.

앞서 한미 합참의장은 17일 진 의장 취임 이후 첫 공조 통화에서도 철통같은 한미동맹을 바탕으로 한반도 안보 상황이 안정적으로 유지되고 있으며, 한미 연합방위 태세를 통해 북한의 위협을 억제하는 것이 중요하다는데 뜻을 같이한 바 있다.
#한미 정상회담#관세 협상#한미동맹#합참의장#전투기 비행#F-16 전투기#핵추진잠수함
손효주 기자 hjson@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스