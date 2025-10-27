“연예인 항공편 정보 1000원에 판매”…공항 혼잡 유발 국감서 지적

연예인들의 항공편 정보가 소셜네트워크서비스(SNS)에서 불법 유통되며 일반 승객의 불편을 초래하고 있다는 지적이 제기됐다.
더불어민주당 전용기 의원은 27일 국회 국토교통위원회의 인천국제공항공사·한국공항공사 국정감사에서 “연예인 항공편 정보가 1000원에 판매되고 있다”며 “2017년에는 항공사 직원이 3만 원에 정보를 유출하다 적발됐는데, 지금은 가격이 낮아지며 거래가 더 활발해졌다”고 밝혔다. 또 일부 팬들이 연예인 출국 장면을 보기 위해 공항 내 대기용 의자를 장시간 점거하는 행태를 지적했다. 그는 “의자에 ‘자리 있음’ 표시를 붙여두는데, 경범죄처벌법상 광고물 무단 부착으로 처벌할 수 있지만 아무 조치도 없다”며 “일반 승객 피해를 막을 실효성 있는 대책이 필요하다”고 했다.
이에 대해 이학재 인천국제공항공사 사장은 “공항공사는 항공편 정보를 직접 알 수 없지만, 항공사 유출 가능성을 확인하겠다”고 말했다. 팬들의 의자 점거에 대해선 “( 자리 있음 표시가) 개인 물건이라 함부로 폐기하기 어렵지만, 법적 검토를 거쳐 근절 방안을 마련하겠다”고 했다.
연예인들의 공항 이용 과정에서 발생하는 불편은 꾸준히 지적돼 왔다. 지난해 7월 배우 변우석 씨의 경호원이 시민에게 플래시를 비추고 탑승권을 확인해 논란이 됐고, 법원은 이를 위법한 물리력 행사로 판단해 경호원과 경비업체에 각각 벌금 100만 원을 선고했다.
