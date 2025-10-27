‘2025 대한민국 소상공인대회’, 2일간 킨텍스에서 개최

전국 소상공인 최대 행사인 ‘2025 대한민국 소상공인대회’가 31일부터 다음달 1일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린다. ‘오늘을 여는 소상공인, 내일을 잇는 대한민국’을 주제로 열리는 이번 행사에는 전국 각지에서 2000명 이상의 소상공인이 참여한다.



개막식에서는 소상공인 발전에 기여한 유공자를 위한 포상과 소상공인 응원 공연 등이 펼쳐진다. 이어 한국옥외광고협회중앙회, 대한제과협회, 한국메이크업미용사회, 한국화원협회, 한국조리기능장협회 등이 주관하는 각 단체별 기능경진대회가 열려 1540명의 소상공인이 기술력과 창의성을 겨룰 예정이다.



행사장에는 유망 상권의 성공 사례를 소개하는 ‘글로컬 상권관’을 비롯해 숙련 기술을 로봇으로 구현한 ‘소공인 특별관’, K뷰티 소상공인의 우수성을 선보이는 ‘소공인 K-뷰티관’, 기업들의 지원 사례를 모은 ‘상생협력관’ 등도 운영된다.



