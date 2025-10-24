행복청, 세종 국가상징구역 토론회 28일 개최

행정중심복합도시건설청(행복청)은 28일 서울 켄싱턴호텔에서 전문가와 시민이 함께하는 ‘세종 국가상징구역 토론회’를 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 토론회는 세종 국가상징구역에 대한 이해와 관심을 넓히고 정책에 대한 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
‘도시가 어떻게 국가를 상징하는가’를 주제로 전문가들의 정책 제안과 자유로운 토론을 실시하고, 토론회에서 나온 전문가들의 심도 있는 제언들은 국가상징구역 국제공모 마스터플랜 수립에 적극 반영할 예정이다.
토론회는 1부와 2부로 나눠 진행된다. 1부에서 충북대 황재훈 교수가 ‘국가상징구역의 가치와 비전’을, 이화여대 임석재 교수가 ‘대한민국의 정체성, 역사 공공성으로 정의하기’를 주제로 발제한다. 2부에서는 발제자 및 도시, 건축, 역사, 조경 분야의 전문가인 성균관대 김도년 교수, 서울대 송하엽 교수, 한국건축역사학회 우동선 회장, 오피스박김 박윤진 대표와 함께 심층 토론과 질의응답 시간을 가질 예정이다.
최형욱 행복청 시설사업국장은 “세종 국가상징구역은 대통령 세종집무실, 국회 세종의사당, 그리고 시민공간이 조화롭게 어우러진 명소가 될 공간”이라며 “이번 토론회는 국가 정체성과 시대정신을 공간적으로 어떻게 구현할지 논의하는 중요한 자리가 될 것”이라고 말했다.
행복청은 앞으로도 세종 국가상징구역 조성 사업이 더욱 내실 있게 추진될 수 있도록 다양한 방안을 마련해 추진할 계획이다.