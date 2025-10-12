윤동주를 품은 도쿄…그가 걸었던 교정에 첫 시비 세워지다

11일 오후 일본 도쿄의 릿교대 교정. 시인 윤동주(1917~1945)의 기념비가 타치가와(太刀川)기념관 인근의 작은 보행로 옆에 새로 세워졌다. 도쿄에 시인의 기념비가 들어서는 것은 처음이다.
윤동주는 연희전문학교(현 연세대)를 졸업한 뒤 1942년 4월부터 반년간 릿쿄대에서 공부했고 이후 교토 도시샤대에 편입했다. 앞서 연세대와 도시샤대에는 윤동주를 기리는 기념물이 있었지만, 릿교대에는 없었는데 그의 80주기를 맞은 올해 기념비가 들어선 것이다.
이날 궂은 비가 내리는 가운데 시인이 다녔던 연세대, 릿교대, 도시샤대의 관계자 등 100여 명이 기념비 제막식에 참가했다. 니시하라 렌타(西原廉太) 릿쿄대 총장은 “80년의 세월을 거쳐 윤동주 시인이 릿쿄대에 돌아왔다”고 했다. 기념비 설치 장소에 대해서는 “윤동주가 재학 시절 사제들과 교류가 있었던 것으로 알려졌는데, 사제들의 집이 비석 인근에 있었다고 한다. 아마 이 앞길을 윤동주가 평소 자주 걸었을 것”이라고 했다. 윤동주의 조카인 윤인석 성균관대 명예교수는 “교토에는 윤동주 시비가 있고, 옥사한 후쿠오카에서는 윤동주 시를 읽는 모임이 지속되고 있다”면서 “릿쿄대 기념비 설립을 계기로 시인 윤동주가 머물던 곳에는 모두 기념물이 설치된 것 같다”며 반겼다.
기념비에는 그가 릿교대 재학시절인 1942년 6월 3일 한글로 쓴 ‘쉽게 씌어진 시’와 일본어 번역본, 윤동주 사진, 릿교대 생황을 설명한 짧은 글이 적혀있다. 윤동주는 릿쿄대 재학 중에 백합 문양이 인쇄된 릿쿄대 편지지에 ‘쉽게 씌어진 시’, ‘흰 그림자’ 등 주옥 같은 서정시 5편을 남겼다. 원본은 연세대 윤동주기념관에 보존돼 있다.
윤동주는 도시샤대에 다니던 중인 1943년 조선 독립을 논의하는 유학생 단체 활동을 했다는 혐의로 일본 경찰에 체포됐다. 후쿠오카 형무소에서 해방을 앞둔 1945년 2월 16일 옥사했다. 그가 스물여덟 때였다. 올해는 광복 80주년, 한일 국교정상화 60년을 맞은 해다. 윤동섭 연세대 총장, 니시하라 릿쿄대 총장, 고하라 가쓰히로(小原克博) 도시샤대 총장은 앞으로 앞으로 서로 협력해 윤동주를 기리는데 합의했고, 유족도 적극 돕기로 했다. 이혁 주일 한국대사는 “이 기념비가 윤동주의 문학과 생애를 기리는 존재를 넘어 한일 양국의 화해, 협력으로 이어지는 가교가 되기를 희망한다”고 했다.
댓글 0