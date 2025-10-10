한국타이어, 인도네시아 취약 지역 가로등 30기 설치 완료

한국타이어앤테크놀로지는 8일(현지시간) 인도네시아 브카시군 츠카랑 푸삿 지역에서 현지 교통 환경 개선을 목표로 추진해 온 ‘가로등 설치 사업’ 기념 행사를 개최했다고 10일 밝혔다.
해당 사업은 한국타이어 인도네시아공장 인근 지역민들의 야간 이동 안정성을 보장하기 위해 지난해부터 진행해 온 글로벌 사회공헌 활동이다. 올해에도 지역 경찰과의 긴밀한 협력을 기반으로 9월부터 총 길이 3km에 달하는 두 개 구간에 고효율 LED 가로등 총 30기를 설치했다.
가로등이 설치된 구간은 평소 침수가 잦아 야간 보행과 운전 시 사고 위험이 높고, 방범·치안에 취약해 환경 개선을 필요로 하는 지역으로 손꼽혔다. 한국타이어는 이번 가로등 기증으로 현지 주민과 인도네시아공장 근로자의 편리하고 안전한 이동 안정성을 보장하는 동시에 밝아진 거리를 통해 야간 상권이 활성화돼 지역 경제에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
특히 이는 UN과 국제사회가 시행하는 ‘지속가능발전목표 2030’과도 일맥상통한다. 한국타이어는 ‘지속가능한 도시와 공동체 실천(SDGs 11)’을 목표로 지난해부터 해당 지역에 총 60기에 달하는 고효율 LED 가로등을 설치, 인프라가 열악한 현지 생활 여건을 지속적으로 개선하는데 앞장서며 지역민들의 삶의 질 향상에 크게 기여하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
