비에 젖은 귀향길…연휴 첫날 곳곳 비, 전남해안-제주 시간당 30㎜

연휴 첫날인 3일 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 오기 시작해 4일까지 최대 80mm가 내릴 것으로 전망된다.
기상청에 따르면 3일 새벽부터 충북과 경남권에, 오후부터 강원 영동과 경북권에 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 충청권과 경북 내륙, 전남 남해안에는 4일 새벽까지, 강원 영동과 경상권 해안, 제주도에는 이날 오전까지 비가 이어진다.
4일까지 예상되는 강수량은 전남 해안과 제주도 30~80mm, 전남 내륙과 경남 남해안 20~60mm, 전북 10~40mm, 경남 내륙 5~40mm, 경북 5~30mm, 충청과 강원 영동 5~20mm 등이다. 남부지방과 제주도를 중심으로는 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있을 전망이다. 특히 3일 새벽부터 낮 사이 전남 해안과 제주도를 중심으로는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보여 안전사고에 유의해야 한다.
당분간 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온을 기어가는 가운데 3일 아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 20~25도로 예보됐다.
