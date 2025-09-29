기사회생한 금융위-금감원 수장 “뼈 깎는 자성으로 쇄신”

당정 금융당국 개편 막판 철회로 조직 유지
정부 여당이 금융조직 개편안을 전격 철회하면서 기사회생한 금융위원회와 금융감독원의 수장들이 29일 첫 긴급 회동을 가졌다. 두 수장은 “금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다”고 밝혔다.
이들은 “국민 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용한다”며 소비자 보호 강화를 위한 조직·기능·인력·업무 개편을 추진하기로 했다. 금감원은 연말까지 금융소비자보호처를 소비자보호 총괄본부로 격상한다. 또 각 권역 본부가 민원·분쟁, 상품심사, 감독·검사 업무를 원스톱으로 처리하도록 체계를 바꾸기로 했다.
두 기관은 해킹 사고, 불완전판매 등을 엄정히 감독하면서 소비자 보호 국정과제를 적극 추진한다는 방침이다. 이 위원장과 이 원장은 “금융위와 금감원이 원팀이 돼 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
이 위원장은 이날 서울 중구 은행연합회에서 은행연합회장, 20개 국내은행 은행장들과 취임 후 첫 은행장 간담회를 열고 “은행들은 다른 기업과 달리 이익을 낼수록 비판받아왔다”며 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융의 필요성을 강조했다.
이 위원장은 또 “곧 출범할 장기연체채권 채무조정 프로그램(배드뱅크)과 관련 은행권이 연체채권 매입 대금 민간 기여분의 대부분을 분담하는 등 주도적이고 적극적인 역할을 해달라”고 당부했다.
