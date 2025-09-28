배터리 노후화가 화재 원인? 국정자원 “6월 점검서 교체 권고 없었다”

27일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 건물 5층. 뿌연 연기가 여전히 가득했다. 전날 저녁 발생해 이날 새벽 간신히 초진을 마친 불은 오전에 다시 재발화했고, 소방관들은 다시 분주히 진화 작업에 나섰다. 현장에선 5층 창문이 모두 깨진 채 소방대원들이 열기와 연기가 빠져나가도록 환기 작업을 이어가고 있었다.
건물 앞에서는 소방대원들이 불에 탄 배터리를 하나씩 수거해 대형 수조에 담는 작업이 한창이었다. 한 소방대원은 “새까맣게 탄 리튬이온배터리를 완전히 소화하려면 물에 담가야 한다”고 말했다. 국립과학수사연구원 직원들과 국정자원 관계자들도 현장에 나와 배터리를 확인하고 사진을 찍는 등 원인 조사 준비에 분주했다.
● 화재 22시간 만에 완진…수습도 지연
이번 화재는 26일 오후 8시 15분경 발생했다. 국정자원과 행정안전부 등에 따르면 작업자들은 전산실에 설치된 무정전 전원장치(UPS) 용 리튬배터리를 분리해 지하로 옮기는 작업을 하다가, 배터리 1개에서 불꽃이 튀어 발화했다고 진술했다. 노후 배터리를 지하층 보관소로 옮겨 페기·교체하려고 했던 것으로 보인다.
불은 27일 오전 6시 30분경 완료됐으나 오전 8시 40분 다시 재발화했다. 잔불 제거와 냉각 작업을 이어간 끝에 최종 진화가 이뤄진 시각은 오후 6시경으로, 21시간 45분 만이었다.
한 번 껐던 불이 재발화해 다시 끄는 등 긴 시간 진화가 이어진 것은 리튬배터리 화재의 특성 때문이다. 배터리 내부와 외부의 온도가 급상승해 폭발적 연소를 일으키는 ‘열폭주’ 현상이 발생하면 불길이 쉽게 꺼지지 않는다. 단순히 겉불만 끄면 다시 발화할 수 있어 배터리를 통째로 물에 넣어 식히거나 대량의 물을 부어야 한다.
하지만 국정자원은 국가 주요 전산 서버가 밀집한 곳이라 물 사용에 신중할 수밖에 없었다. 소방당국은 가스 소화설비를 활용해 천천히 불길을 잡는 한편, 다른 전산 장비에 피해가 가지 않도록 냉각 작업을 병행했다. 김기성 대전 유성소방서장은 26일 현장 브리핑에서 “물로 배터리를 식히면 더 빨리 끌 수도 있었지만, 서버 장비가 침수될 수 있어 기체(가스)로 불을 껐다”고 설명했다.
진화 후에도 전산실 내부는 뜨거운 열기와 연기로 가득 차 있었다. 행안부 관계자는 “전산실 내 온도와 연기를 외부로 빼내야 했고, 배터리와 케이블을 철거하는 과정에서 스파크로 인한 2차 화재 가능성도 높아 반출 작업에 시간이 오래 걸렸다”고 밝혔다.
결국 불이 난 배터리 384개를 모두 서버에서 분리해 외부로 옮긴 시각은 오후 9시 36분이었다. 불이 완전히 꺼진 지 3시간이 더 지난 뒤였다. 소방대원들은 이 배터리를 대형 수조에 넣어 완전 냉각을 마쳤다. 최초 발화로 의심되는 배터리는 국과수에 정밀 감정을 의뢰했다. 이번 화재로 5층 7-1 전산실에 있던 전산장비 740대가 전소했으며, 국정자원이 관리하던 647개 전산 시스템 전체가 가동을 멈췄다. 2~4층 전산실에 있는 3000여 대 장비도 일시적으로 꺼졌다가 점검 후 재가동됐다.
● 배터리 관리 문제·작업자 과실 여부 모두 조사
소방·경찰·국립과학수사연구원(국과수)은 28일 오전 10시 30분부터 합동 현장감식에 착수했다. 감식팀은 전산실 배선과 배터리 잔해, 분리 작업 당시의 케이블 연결 상태 등을 집중적으로 살피며 화재 원인을 조사했다.
우선 배터리 노후화가 화재 원인일 수 있다는 지적이 나온다. 배터리 업계에 따르면 이번에 불이 난 배터리는 LG에너지솔루션(당시 LG화학)이 2012~2013년 생산해 LG CNS에 납품한 뒤, 별도 제조업체를 거쳐 UPS 시스템에 조립돼 2014년경 국정자원에 설치됐다. 제조사가 보증하는 내구 연한(10년)을 이미 1년 넘긴 상태였던 것으로 전해진다. 업계 관계자들에 따르면 지난해 6월 국정자원 인프라 안전점검에 참여한 민간 기업들이 배터리 교체 시점이 도래했다며 교체를 권고했으나, 국정자원은 올해 6월 점검에서 외관상 이상이나 전압·성능 문제는 발견되지 않아 별도 교체 권고를 받지 않았다고 주장했다.
작업자 과실 가능성도 제기된다. 화재 초기엔 배터리를 분리하는 과정에서 불이 난 것 아니냐는 추측이 나왔다. UPS 배터리는 전원이 연결된 상태에서 케이블을 분리하면 순간적으로 전압이 치솟아 화재로 이어질 수 있기 때문이다. 다만 국정자원 측은 “전원을 끊고 40분 뒤 불꽃이 튀었다”고 설명했다. 작업자들이 서버 전원을 차단한 상태에서 분리를 진행했다는 의미다. 조사 당국은 작업자들의 배터리 분리·운반 과정과 케이블 연결 상태를 면밀히 확인하고 있다.
김승룡 소방청장 직무대행은 “국민 불편을 조속히 해소할 수 있도록 관계기관과 협력해 복구 지원에 총력을 다하겠다”며 “정확한 원인을 신속히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 말했다.