인천시, 실시간 버스 위치 확인 서비스 도입…카카오와 업무협약 체결

인천시가 이달 말부터 실시간으로 버스 위치를 확인할 수 있는 서비스를 도입한다. 인천시는 22일 카카오와 서비스 시행을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이달 30일 서비스가 시행되면 인천 시민들은 ‘카카오맵’을 통해 인천시 내 모든 버스의 위치 정보를 실시간으로 확인할 수 있게 된다.
기존에는 버스 도착 예정 시간만 확인할 수 있었지만, 실시간으로 버스 위치까지 확인할 수 있는 것이다. 버스 위치 정보는 3초마다 갱신된다. 시민들은 실시간 버스 이동 경로를 확인하고, 대체 교통수단을 고려하는 등 대중교통 이용 편의가 향상될 것으로 기대된다.
이번 서비스는 대중교통 소외지역인 강화군과 옹진군에서도 시행될 예정이다. 시는 별도의 시스템을 구축하지 않고, 시민이 주로 사용하고 있는 카카오맵 플랫폼을 활용하면서 예산 절감 효과까지 거뒀다고 설명했다.
시는 향후 고정밀 위성항법장치(GPS) 등을 도입해 ‘실시간 초정밀 버스 위치 서비스’의 고도화를 계속해서 추진할 계획이다.
시 관계자는 “시뮬레이션 결과, 인천시 전역에서 버스 위치 정보의 정확도가 크게 향상된 것으로 확인됐다”며 “버스를 이용해 출퇴근하는 시민들의 만족도가 클 것으로 기대된다”고 말했다.
