대낮 서울 거리서 낫 들고 행인 위협…70대 남성 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 24일 21시 26분

[서울=뉴시스] 서울 서대문경찰서 청사.
서울 서대문구의 한 거리에서 낫을 들고 소란을 피운 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

24일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 70대 남성 A 씨를 전날 현행범으로 체포한 뒤 이날 구속영장을 신청했다.

A 씨는 전날 오후 2시 50분경 서대문구 홍은동의 한 도로에서 낫과 확성기 등을 소지한 채 행인들을 위협한 혐의를 받는다.

목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 자세한 범행 경위 등에 대해 조사를 이어갈 계획이다.

박성진 기자 psjin@donga.com
