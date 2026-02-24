본문으로 바로가기
사회
대낮 서울 거리서 낫 들고 행인 위협…70대 남성 체포
동아일보
업데이트
2026-02-24 21:48
2026년 2월 24일 21시 48분
입력
2026-02-24 21:26
2026년 2월 24일 21시 26분
박성진 기자
크게보기
[서울=뉴시스] 서울 서대문경찰서 청사.
서울 서대문구의 한 거리에서 낫을 들고 소란을 피운 70대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
24일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 70대 남성 A 씨를 전날 현행범으로 체포한 뒤 이날 구속영장을 신청했다.
A 씨는 전날 오후 2시 50분경 서대문구 홍은동의 한 도로에서 낫과 확성기 등을 소지한 채 행인들을 위협한 혐의를 받는다.
목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다. 경찰은 자세한 범행 경위 등에 대해 조사를 이어갈 계획이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
