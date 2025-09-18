유한대-로레알코리아 스킨수티컬즈, 미래 뷰티 인재 양성 MOU

유한대학교는 지난 16일 로레알코리아 더마톨로지컬 뷰티 사업부의 스킨수티컬즈와 산학협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 스킨수티컬즈의 혁신적 과학 기술과 현장 경험을 유한대학교와 공유하며 뷰티 분야 전문 인재를 양성하고 산업 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다. 협약식은 유한대학교 유재라관 대회의실에서 진행됐으며 장은영 유한대 총장, 전은영 로레알 더마톨로지컬 뷰티 사업부 부문장 등이 참석했다.
스킨수티컬즈는 이번 협약을 통해 ▲현장 실습 기회 ▲멘토링 프로그램 ▲최신 뷰티 산업 트렌드 및 기술 교육 등을 제공할 계획이다. 유한대 학생들이 학문적 지식을 실제 현장에 접목하고 차세대 뷰티 전문가로 성장하도록 적극 지원할 방침이다.
전은영 로레알 더마톨로지컬 뷰티 사업부 부문장은 “스킨수티컬즈는 혁신적 과학 기술을 바탕으로 피부 건강과 아름다움을 선도해 온 코스메슈티컬 브랜드로 끊임없는 연구개발과 인재 육성을 핵심 가치로 삼아왔다”며 “이번 협약은 스킨수티컬즈가 국내 학계와 협력하며 미래 뷰티 산업의 변화를 선도하기 위한 중요한 발판이 될 것”이라고 설명했다.
장은영 유한대 총장은 “이번 협약은 단순한 산학협력에 그치지 않고 미래 의료뷰티 산업을 선도할 창의적 융합 인재를 육성하는 데 중요한 디딤돌이 될 것”이라며 “학생들이 현장에서 요구되는 실무 역량을 빠르게 습득하고 글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 전문가로 성장하도록 대학 차원에서도 적극적으로 지원하겠다”고 말했다. 이어 “이번 협약을 통해 대학, 기업, 현장이 긴밀히 연결돼 지역과 국가 의료뷰티 산업 발전에 기여하는 모델로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.
유한대학교 의료뷰티학과는 2년제로 피부메이크업전공(입학정원 35명)과 뷰티화장품전공(입학정원 25명)이 있다. 오는 30일까지 2026학년도 수시1차 모집 중이며 자세한 사항은 유한대학교 입학 홈페이지와 카카오톡 입학상담을 통해 확인할 수 있다.