국힘 압수수색 마친 특검, 계엄 당일 ‘원내대표실 8인’ 본격 수사

12·3비상계엄 선포 사건을 수사하는 특검이 국회 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 국민의힘 원내대표실 압수수색을 마쳤다. 특검은 압수물을 분석한 뒤 계엄 당일 원내대표실에 있던 8인의 의원을 불러 조사하는 등 수사를 본격화할 방침이다.
5일 법조계에 따르면 내란 특검(특별검사 조은석)은 전날 국민의힘 측과 협의해 자료를 임의제출 받는 방식으로 원내대표실에 대한 압수수색을 마쳤다. 특검은 2일 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 국민의힘 추경호 전 원내대표, 조지연 의원 등을 압수수색하고 원내대표실 압수수색도 시도했지만 당의 반발로 대치한 바 있다.
특검은 확보한 자료 분석을 마친 뒤 계엄 당일 추 전 원내대표와 함께 원내대표실에 머물렀던 국회의원 8명을 차례로 불러 조사하겠다는 계획이다. 내란 특검은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 당시 추 전 원내대표, 조 의원 등 8명이 국회 본관 내 원내대표실에 있었으면서도 계엄 해제 표결에 참여하지 않은 경위를 수사 중이다. 이를 위해 특검은 국민의힘 보좌진 단체대화방과 국회 내부 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석하며 당시 국민의힘 의원들의 동선을 정리 중인 것으로 전해졌다. 증거물 분석이 끝나면 당시 의원들의 위치와 동선이 명확해질 것이라는 게 특검의 판단이다.
또한 특검은 계엄 해제 표결 당시 한동훈 당대표가 의원들에게 “국회 본회의장으로 와달라”고 촉구했는데도 추 전 원내대표가 국회 밖 국민의힘 당사로 의원총회 장소를 바꾼 경위에 주목하고 있다. 내란 특검은 이러한 의사결정 또한 국민의힘 원내대표실에서 이뤄졌을 것이라고 판단한다. 관련자 조사가 불가피하다는 입장이다. 이들 가운데 일부는 이미 고발을 통해 피의자로 입건된 상태다. 박지영 특검보는 5일 브리핑에서 “추 전 원내대표가 특검이 부르면 나와 적극 소명하겠다고 밝힌 이상 이와 관련된 다른 의원들도 그렇게 하지 않을까 기대한다”고 밝혔다.
아울러 특검은 추 전 원내대표가 윤석열 전 대통령의 계엄 계획을 사전에 인지했는지도 살펴볼 계획이다. 특검은 국민의힘 원내대표실 등을 압수수색하며 영장에 대상 기간을 추 전 원내대표가 선출된 지난해 5월부터로 적시했다. 추 전 원내대표가 수개월 전부터 비상계엄을 인지하고 윤 전 대통령 등과 공모했을 가능성을 들여다보겠다는 의도다. 앞서 특검은 “윤 전 대통령의 비상계엄 논의는 지난해 3월부터 진행됐고, 그때부터 (추 전) 원내대표가 인지했을 가능성도 배제할 수 없다”고 밝힌 바 있다.
