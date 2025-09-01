여름철 차에 둔 생수, ‘독’이 될 수 있다 “발암 물질 방출”

생수병 속 환경호르몬, 고온에서 최대치로 방출
플라스틱 병에 든 생수를 고온의 차 안에 오래 방치했다가 마시면 건강에 해를 끼칠 수 있다는 전문가들의 경고가 나왔다.
지난달 29일 데일리메일에 따르면, 중국 난징대학교 연구팀은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)로 만든 생수병을 섭씨 약 70도에서 4주간 방치한 실험을 진행했다. 이들은 중국산 생수병 16개 브랜드를 대상으로 실험했다.
■ 온도 높을수록 안티몬∙BPA 방출 증가
실험 결과, 생수병에서 중금속인 안티몬(Antimony)과 비스페놀A(BPA)가 물로 스며들었다는 사실을 발견했다.
안티몬은 두통, 어지럼증, 메스꺼움과 구토, 복통, 불면증을 유발하며 장기적으로는 폐 염증과 위궤양을 일으킬 수 있다. 비스페놀A(BPA)는 암, 불임, 자폐증, 심혈관계 질환, 조기 사망 등과 연관이 있다.
난징대 연구팀은 “온도가 높을수록 안티몬과 BPA의 방출이 증가했다”며 “플라스틱 병에 담긴 생수를 고온에 두지 말라”고 권고했다.
■ 27도 날씨에 차 내부 50도까지 치솟아
미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 섭씨 약 27도의 날씨에 자동차 내부 온도는 불과 20분 만에 43도까지 오르고, 40분 후엔 47도, 1시간 후에는 50도까지 치솟을 수 있다.
비슷한 결과는 2023년 캐나다 맥길대학교 연구에서도 확인됐다. 연구진은 네 가지 흔한 플라스틱(폴리에틸렌 포함)을 37도에서 가열했을 때 미세입자와 나노입자가 방출된다는 사실을 발견했다. 반대로 4도 냉장고에 둔 대조군에서는 거의 입자가 검출되지 않았다.
또 다른 연구에서는 브랜드에 상관없이 모든 플라스틱 병 생수에서 수십만 개의 독성 미세 플라스틱 입자가 검출됐다. 첨단 레이저 스캐닝 기법으로 분석한 결과 생수 1L에는 평균 24만 개의 플라스틱 입자가 들어 있었다. 이는 수돗물 1L당 5.5개의 플라스틱 입자가 검출된 것과 큰 차이가 있다.
■ 나노플라스틱 뇌까지 침투
나노플라스틱은 크기가 너무 작아 혈액세포와 뇌 속까지 직접 침투할 수 있는 것으로 알려져 있다. 이들 입자는 프탈레이트(phthalates)라는 화학물질을 운반하는데, 미국에서는 매년 약 10만 명의 조기 사망이 프탈레이트 노출과 연관 있는 것으로 추산된다.
미국 환경보건과학연구소(NIEHS)에 따르면 프탈레이트는 발달·생식·뇌·면역 등 여러 문제와 관련이 있다.
미세플라스틱은 DNA 손상, 유전자 발현 변화(암 유발 요인)와도 관련이 있다는 연구 결과가 있다. 이란 지로프트 의과대학 연구진이 대장암 환자 조직을 검사한 결과, 모든 샘플에서 미세플라스틱이 검출됐다.
