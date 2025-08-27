2029년 인천 송도서 세계 원자력 구조공학 최고 학술대회 개최

2029년 인천 송도국제도시에 세계 원자력 구조 공학 분야의 최고 권위자 1000여 명이 모인다. 인천시와 인천관광공사는 2029년 8월 인천 송도에서 세계 원자력 구조공학 분야 최고 학술대회인 ‘제30차 세계 원자력 구조공학회 학술대회(SMiRT 30)’가 열린다고 밝혔다.



27일 시에 따르면 ‘SMiRT 학술대회’는 1971년 독일에서 처음 시작해 2년마다 열리는 원자력 구조공학 분야의 대표적인 국제행사다. 매회 500편 이상의 논문이 발표되며 구조공학 관련 전문가 1000여 명이 참가하는 세계적인 학술 교류의 장으로 평가된다. 인천시는 2025년 8월 캐나다 토론토에서 열린 ‘SMiRT 28’에서 중국 상하이를 제치고 최종 개최지로 선정되는 성과를 거뒀다.



인천시 관계자는 “‘SMiRT 30’ 인천 유치는 인공지능 발전과 글로벌 전력 수요 증가 속에서 원자력이 미래 핵심 에너지 기반으로 주목받고 있는 시대적 흐름과 맞물려 큰 의미를 갖는다”며 “송도국제도시 내 국제회의 복합지구의 첨단 시설과 다각적인 지원 체계는 성공적인 개최를 뒷받침할 든든한 기반이 될 것”이라고 밝혔다.



© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지