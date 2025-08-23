가족이 다양해지면 정말 출산이 늘어날까?[이미지의 포에버 육아]

‘포(four)에버 육아’는 네 명의 자녀를 키우며 직장 생활을 병행하고 있는 기자가 일상을 통해 접하는 한국의 보육 현실, 인구 문제, 사회 이슈를 담습니다. 단순히 정보만 담는 것을 넘어 저출산 시대에 다자녀를 기르는 맞벌이 엄마로서 느끼는 생각도 공유하고자 합니다.

지난해 만난 40대 남성 취재원은 비혼 출산 제도 도입에대한 생각을 묻는 내 질문에 이렇게 되물었다.그의 지적처럼 비혼 제도 도입이 곧장 사회적 변화를 이끌어낼 지는 미지수다. 한국 사회는 남과 다른 것을 경계하고 혼자 튀는 것을 달가워하지 않는 분위기가 강한 사회다. 미국 스탠퍼드대 문화심리학자 미셸 겔펜드 교수는 흥미로운 연구를 진행한 바 있다. 법과 제도는 아니지만 사람들이 ‘마땅히 이래야 한다’고 여기는 사회적 규범을 무형의 규범이라 정의하고, 이것이 사회문화에 미치는 영향을 분석해 국가별로 순위를 매겼다. 이른바 ‘빡빡한 문화(tight culture)’ 순위다.

그 결과 한국은 33개 대상국 가운데 파키스탄, 싱가포르 등과 함께 5위를 기록했다. 종교적 색채가 강하거나 규율이 엄격한 나라들과 어깨를 나란히 한 것이다. 겔펜드 교수의 이론에 따르면, 이렇게 무형의 규범이 강한 사회에서는 사람들이 사회적 관습이나 통념을 벗어난 행동을 하기 어렵다. 웬만해서는 자신의 생각이나 가치를 드러내기보다 사회가 ‘당연하다’고 여기는 기준에 자신을 맞추려 하기 때문이다.그런 맥락에서 다양성이 전통 가족을 허물고 가족의 유대를 약화시켜 결혼과 출산을 더 줄일 수 있다는 우려도 나온다. 현대 사회의 파편화를 부추겨 인간관계를 더 소홀히 만들고 사회적 유대마저 약화시킬 수 있다는 주장이다.예컨대 과거 읽은 글 가운데 ‘애초에 혼인의 복잡한 속박을 피하려고 혼인 밖 제도를 선택한 사람들이, 육아라는 더 큰 속박을 기꺼이 받아들일 것이라 기대하는 건 어불성설’이라는 대목이 있었다. 일리가 있다. 가족 제도의 부담을 피해 새로운 가족을 택한 사람들이 더욱 큰 부담을 안기는 출산과 육아를 택하려 할까? 성소수자 결합이나 비혼 출산 같은 새로운 형태의 가족이 늘 수는 있겠지만, 그것이 곧바로 출산율 증가로 이어지리라는 건 어쩌면 순진한 기대일 수 있다.실제로 프랑스에는 비혼 커플을 위한 ‘팍스(PACS)’라는 제도가 있는데, 이를 택한 커플이 혼인 커플보다 아이를 적게 낳았다는 연구 결과가 있다. 파리1대학을 졸업한 박준혁 법학 박사가 2022년 발표한 논문에 따르면, 18~39세 PACS 커플의 46%가 자녀가 없었던 반면 혼인한 부부 중 자녀가 없는 비율은 15%에 불과했다. 85%의 혼인 부부가 자녀를 두고 있었다. 2011년 기준으로 보면 동거 중인 커플 가운데 PACS를 맺어 신고한 비율은 3%에 그쳐 제도의 실효성 자체에도 의문이 제기되기도 했다.그러나 간과해서는 안 될 점이 있다. 우리의 목표는 단순히 ‘아이를 직접 많이 낳게 하는 것’에만 있지 않다는 사실이다. 출산은 가족이라는 결합의 한 결과물일 뿐이다.비혼 커플을 허용하지 않는다고 해서 전통적인 기혼 커플이 갑자기 늘어나는 것도 아니다. 오히려 결혼만 고집한다면 청년들은 좁은 선택지 안에 갇혀 결혼도 하지 않고, 새로운 결합도 하지 못하는 상황에 놓이게 될 것이다. 이미 전통적 기혼 부부의 수는 급격히 줄고 있다. 비혼 커플이 기혼 커플보다 아이를 적게 낳는 것이 사실이라 해도, 지금처럼 전통적 결혼만 인정한다면 가족 수와 출생아 수는 모두 감소할 수밖에 없다. 결국 법률혼 외에도 다양한 결합을 제도적으로 인정해야 청년들이 가족을 하나라도 더 선택하고 사회도 구성원들의 유대를 유지할 수 있다. 그러자면 부담스러운 결혼의 문턱을 낮춰야 한다.그런 변화의 결과로 아이도 늘어날 수 있다. 실제 법률혼 외 결합을 인정한 국가들의 출산율이 상대적으로 높은 편이다. 2021년 기준 멕시코의 비혼 출산 비율은 70.4%였는데 합계출산율은 1.82명에 달했다. 프랑스 역시 비혼 출산 비율이 62.2%였지만 합계출산율은 1.8명(2022년 기준)이었다. OECD 39개국 가운데 비혼출산 비율이 평균 이상인 나라들의 합계출산율은 평균 1.61명이었고, 평균 미만인 나라들의 출산율은 1.45명에 그쳤다. ‘한국이 지구상에서 가장 먼저 사라지는 나라가 될 것’이라고 해 유명해진 인구학 권위자인 데이비드 콜먼 옥스퍼드대 명예교수는 “출산율이 1.6명을 넘는 나라 중 비혼출산 비율이 30% 미만인 곳은 단 한 곳도 없다”고 지적한 바 있다. 콜먼 교수가 지난해 방한했을 때 만났는데 그는 한국 저출산 해법을 묻는 질문에 “무엇보다 가족의 다양성을 인정하는 게 가장 중요하다”고 강조했다.가족의 형태가 다양해지면 결혼과 육아를 둘러싼 강박적 기준도 완화될 수 있다. 한국 사회는 단지 가족의 형태뿐 아니라 이상적인 결혼 시기와 나이, 배우자의 조건까지 ‘정상’이라는 이름으로 세세히 규정해왔다. 이런 획일적 규범은 청년들이 결혼을 주저하게 하고 출산을 겁내게 만드는 이유 가운데 하나다.다양한 가족 형태가 자리 잡는다면 육아의 방식 역시 달라질 것이다. 지금처럼 명문대 진학과 전문직 취업만을 정답으로 여기는 일명 ‘제이미 맘’식 육아도 변할 수 있다. 비혼 동거·성소수·다문화·입양 가족 등 각기 다른 배경의 가족들이 만들어내는 양육 모델은 지금보다 더 다채로울 수밖에 없다.결국 다양한 가족은 저출산에 유효한 해법이란 답에 이른다. 적어도 결혼과 출산의 장벽을 낮추고, 청년들이 느끼는 육아에 대한 두려움과 부담을 완화할 것만큼은 분명해 보이기 때문이다.