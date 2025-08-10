4인 가족 가고 ‘식구’가 온다[이미지의 포에버 육아]

‘포(four)에버 육아’는 네 명의 자녀를 키우며 직장 생활을 병행하고 있는 기자가 일상을 통해 접하는 한국의 보육 현실, 인구 문제, 사회 이슈를 담습니다. 단순히 정보만 담는 것을 넘어 저출산 시대에 다자녀를 기르는 맞벌이 엄마로서 느끼는 생각도 공유하고자 합니다.

그런데 그렇게 밥을 먹는 가족이 줄어들고 있다. 올해 유엔 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 발표한 ‘2025 세계 행복보고서’에 따르면, 한국인은 세계에서 저녁을 혼자 먹는 비율, 즉 저녁 ‘혼밥’ 비율이 가장 높은 나라로 나타났다. 한국인의 주간 평균 ‘타인과 함께하는 저녁 식사’ 횟수는 1.6회에 그쳐, G20 국가 중 최저 수준이었다.함께 사는 가족, 식구가 줄었기 때문이다. 한때 ‘정상 가족’이라 불리던 가장 보편적이고 전형적이던 4인 가족은 지난달 집계 이래 처음으로 300만 가구 아래로 떨어지며 역대 최저치를 기록했다.행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 올해 6월 말 국내 4인 가구는 299만9680가구로, 한 달 전(300만5979가구)보다 줄며 처음 200만 가구대로 내려앉았다. 2016년 400만 선이 무너진 지 9년 3개월 만이고, 2021년 2월 350만 가구 아래로 내려간 뒤 4년여 만이다. 이제 4인 가구는 전체 2423만8510가구 중 12%에 불과하다.줄어든 자리는 1~3인 가구가 채웠다. 3인 가구는 2017년 처음 4인 가구를 추월한 뒤 계속 증가해 올해 6월 406만 가구를 넘겼다. 2인 가구도 607만 가구에 달했다.

1인 가구는 이제 명실공히 한국 사회에서 가장 흔한 가구 형태다. 지난해 3월에는 1000만 가구를 돌파했다. 3·4인 가구를 합친 수보다 훨씬 많다. 보편성만 따지면 이제 ‘나 혼자’ 사는 사람이 ‘정상 가구’라고 해도 과언이 아니다.가족 규모 축소는 새로운 시장을 만들고 있다. 혼자 또는 둘만 사는 사람을 겨냥한 이른바 ‘솔로노미’ 시장이 빠르게 성장 중이다. 1인용 전기밥솥, 미니 냉장고, 소형 식기세척기, 휴대용 커피머신 등 소형 가전 판매가 늘고, 편의점 간편식·밀키트·1인 배달 메뉴가 일상화됐다. 여행·숙박업계는 1인 전용 객실과 투어 상품을, 영화관·노래방·헬스장은 1인 전용 좌석과 부스를 확대하고 있다.새로운 시장이 열리는 건 좋은 일이지만, 가구 규모 축소에 대해선 우려와 비관적 전망이 더 많은 게 사실이다. 구성원이 줄면 가족이 전통적으로 수행해 온 돌봄과 경제적 안전망의 역할이 약화될 것으로 보이기 때문이다.사회적 신뢰와 공동체 의식이 희미해지면서 정치·사회적 불신이 커지고 사회자본이 감소할 거란 우려도 제기된다. 더불어 외로움과 고립은 우울증·불안장애 발병 위험도 높이는 것으로 알려져 있다. 세계보건기구(WHO)는 고립감을 하루 15개비 흡연과 맞먹는 건강 위해 요인으로 평가했다. 혼자 산다고 다 외롭고 우울한 것은 아니지만 상대적으로 의기소침해지거나 우울감을 느낄 가능성은 높다. 실제 국회미래연구원이 2021년 한국인의 행복 조사 서베이 자료를 활용하여 1인 가구, 다인 가구의 행복감을 비교한 결과 전반적 행복감은 1인 가구 6.22점, 다인 가구 6.61점으로 가족구성원이 많을수록 유의미하게 높았다.그러나 현 가족의 축소나 해체가 꼭 고립과 외로움으로 이어진다고 볼 순 없다. 우리가 엄마, 아빠, 형제로부터만 위로와 지지를 받는 것도 아니고, 꼭 엄마와 아빠가 다 있어야만 외롭지 않은 것도 아니다.지난해 한 톱스타의 ‘비혼 출산’ 소식이 화제가 됐다. 유명 배우와 모델 사이에서 아이가 태어났는데, 두 사람은 결혼하지 않고 아이는 엄마가 키우기로 했다. 기존 상식에서 벗어난 선택에 언론과 대중은 ‘새로운 가족’이라며 주목했다. 최근엔 이 배우가 아이의 엄마가 아닌 다른 여성과 결혼할 것이라는 보도가 나오기도 했다.사실 엄밀히 따지면 이 배우의 사례는 대안 가족을 이야기할 때 말하는 ‘비혼 출산’과는 거리가 있다. 보통은 결혼제도를 거부하는 남녀가 아이를 원해서 비혼 상태에서 적극적으로 아이를 갖는 걸 비혼 출산이라 한다. 즉 가족은 이루되 전통적 혼인 제도만 거부하는 형태로 해당 배우의 사례와는 차이가 있다.그럼에도 해당 사례가 ‘비혼 출산’으로 화제가 된 건, 그만큼 한국 사회에 비혼 상태의 가족이 드물기 때문이다. 한국은 일본·터키 등과 함께 거의 모든 아이가 혼인 관계 안에서 태어나는 몇 안 되는 국가다. 가족 유형이 매우 획일적이고 경직적인 셈이다. 반면 프랑스는 이성 파트너, 동성 부부 등 기존 혼인 관계가 아닌 관계에서 탄생한 비혼 출생아가 전체의 출생아의 절반을 넘는다. 영국·미국도 40% 안팎, OECD 평균도 40%에 이른다.저출산고령화로 인한 전통 가족의 축소가 오히려 새롭고 다양한 가족을 위한 마중물이 된다면 할 수 있다. 전통적인 가족이 줄어드는 대신, 함께 밥을 먹고 생활을 공유하는 ‘식구’ 형태의 관계가 늘어나는 것이다. 비혼 동거, 친구나 지인과 함께 사는 이른바 ‘생활 동반자’ 가구가 그 예다. 세상에는 ‘남보다 못한 혈연 가족’과 사는 사람도 많다. 반면 영화 ‘가족의 탄생’(2006)에서 올케, 올케의 배다른 아이와 사는 주인공처럼 피 한 방울 섞이지 않아도 그 어떤 가족보다 끈끈하게 어울리는 식구도 있다.비혼 동거는 비단 젊은 세대만의 일이 아니다. 배우자와 사별하거나 이혼한 뒤, 외로움이나 돌봄의 필요로 새 파트너와 가구를 이루는 노인도 적지 않다. 초고령화가 심화될수록 생애 후반 동반자를 찾는 노인은 더 늘어날 것이다.한국의 비혼 출산율도 변화 조짐을 보이고 있다. 한동안 2%대에 머물며 일본과 세계 최하위권을 다투던 수치가 2023년에는 4.7%로 두 배 뛰었다. 청년들을 대상으로 한 설문에서도 80, 90%가 결혼하지 않은 파트너와의 동거에 긍정적으로 답한다.저출산과 고령화 속도가 다른 나라보다 두 배 이상 빠른 한국에서, 유독 더딘 것이 가족 형태의 다양화다. 전통 가족의 축소는 피할 수 없는 흐름이다. 이제 그 자리를 채울 새로운 가족 모델을 제도와 정책 속에 담아야 한다. 새 정부에서는 비혼 출산을 포함한 다양한 가족 형태에 대한 논의가 활발해지길 바란다. 어쩌면 20여 년간 수백조 원을 투입하고도 성과가 없다는 비판을 받는 저출산 정책도 이 과정에서 새로운 돌파구를 찾을 수 있을지 모른다. 다양한 결합을 포용하는 나라들이 한국보다 출산율도 높다.