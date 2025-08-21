HS효성더클래스, ‘마이바흐 브랜드센터 서울’ 오감만족 경험 제공

HS효성더클래스가 고급 브랜드 리사르커피와 함께 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 오감을 만족시키는 경험을 제공한다.
메르세데스-마이바흐 전용 프리미엄 전시장인 마이바흐 브랜드센터 서울에선 리사르커피가 벤츠와 협업한 커피를 맛볼 수 있다. 양사는 브랜드 철학과 럭셔리 감성을 담아 ‘마이바흐 투톤 세트 시그니처’ 메뉴를 완성했다. 마이바흐 브랜드의 상징인 투톤 컬러, 리사르커피의 원드 블렌딩와 디저트 페어링 등이 결합된 메뉴다.
마이바흐 브랜드센터 서울이 선보이는 커피는 ▲마이바흐 마누팍투어의 대표 컬러인 ‘칼라하리 골드’를 표현한 ‘카페 칼라하리 크레마’ ▲마이바흐를 상징하는 컬러인 ‘로즈골드’를 모티브로 한 ‘로즈골드 익스클루시브’ 두 가지다.
공간에 럭셔리 감성을 배가하기 위해 프리미엄 전용 향기도 개발했다. 마이바흐의 절제된 위엄과 세월을 초월한 우아함을 기반으로 시트러스의 청명함과 깊은 우디 머스크의 무게감이 조합된 것이 특징이다.
HS효성더클래스 관계자는 “마이바흐 마누팍투어와 리사르커피의 에스프레소라는 두 가지 프리미엄 감각이 만나 차별화된 럭셔리 경험을 완성했다”며 “협업 메뉴와 더불어 마이바흐만의 아로마 등으로 단순 차량 투어를 넘어 마이바흐 가치를 오감으로 느끼는 의미 있는 시간을 선사할 것”이라고 말했다.
