해고된 직장인의 웃픈 전쟁…영화 ‘어쩔수가없다’로 돌아온 박찬욱

베니스영화제 경쟁 부문 초청…한국 영화 13년 만
박 감독 “20년간 영화화 꿈꿔…씁슬한 비극에 유머 넣어”
“실직자, 해고자 문제를 다룬다고 해서 어둡고 심각하기만 한 영화는 아닙니다. 사람 사는 이야기는 어떤 슬픈 이야기라도 들여다보면 우스운 구석들이 있죠.”
내달 개봉하는 영화 ‘어쩔수가없다’로 돌아온 박찬욱 감독(62)이 19일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제작보고회에서 이렇게 말했다. 이날 제작보고회에는 주연 배우인 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원도 참석했다. 이들은 모두 “박찬욱 감독님 작품이라 무조건 해야겠다고 생각했다”며 합류 배경을 밝혔다.
‘어쩔수가없다’는 해고된 직장인 만수(이병헌)가 재취업을 준비하며 가족을 지키기 위해 자신만의 전쟁에 나서는 이야기를 그렸다. 작품은 이달 27일 개막하는 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청되기도 했다. 이는 2012년 고 김기덕 감독의 ‘피에타’ 이후 한국 영화로는 13년 만의 진출이다. 박 감독으로서는 2005년 ‘친절한 금자씨’ 이후 두 번째 방문이다. 박 감독은 “한국 영화가 베니스 영화제에 오래간만에 간다는 것이 의미있는 것 같다”고 말했다.
이 영화는 박 감독에게 ‘가장 만들고 싶은 영화’였다고 한다. 미국 작가 도널드 웨스트레이크가 쓴 소설 ‘액스’(THE AX)를 원작으로 한 이 작품에 대해 박 감독은 “영화화하고 싶다고 생각한 지 20년이 되어간다”며 “결국 성사되는 날이 왔다”고 기뻐했다.
“대개 미스터리 장르라는 게 범인이 밝혀지면 모든 것이 해소되어버리기 때문에 한 번 읽고 나면 다시 음미하기 쉽지 않아요. 그런데 이 작품은 범죄를 저지르려는 사람의 시선을 따라갑니다. 사회 시스템 안에서 보통의 사람이 내몰리는 과정을 묘사하는데, 몇 번 곱씹어봐도 재밌었고 음미할 만한 가치가 있었습니다.”
원작을 영화화하면서 가장 중요하게 생각했던 것은 다름 아닌 ‘유머’였다. 박 감독은 “원작을 읽을 때 씁쓸한 비극에 새로운 종류의 유머를 넣을 만한 가능성이 보였다”며 “내가 이 작품을 영화로 만든다면 더 슬프고도 웃긴 유머가 될 수 있겠다는 생각이 들었다”고 말했다.
실제로 이병헌이 시나리오를 받고 처음 뱉은 말도 ‘웃겨도 돼요?’였다고 한다. 이 배우는 “처음 시나리오를 읽고 박 감독님이 만든 작품이 맞나 싶을 정도로 웃음 포인트가 너무 많았다”며 “슬프면서도 웃긴, 여러 감정을 한꺼번에 느끼실 수 있을 것”이라고 했다.
제목에도 비화가 있다. 원제는 직역하면 ‘도끼’다. 직장에서 해고될 때 ‘도끼질 당했다’고 하는 영어 표현에서 비롯된 제목이다. 앞서 박 감독은 책 추천사에서 “영화로 만들고 한국 개봉명을 ‘모가지’로 하면 어떨까 생각 중”이라고 밝힌 바 있다. ‘모가지 날아갔다’는 한국식 표현을 차용한 것이다. 개봉명은 바뀌었지만 이는 극중 만수의 대사로 표현됐다.
박 감독은 제목에 대해 “나쁘게 보면 비겁한 정서가 담겨있지만, 인물에게 연민을 느끼면 또 ‘그래. 너도 어쩔 수가 없었겠구나’하는 안타까운 마음이 들 수도 있다”고 귀띔했다.
댓글 0