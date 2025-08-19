2분기 가계대출 잔액 1953조 ‘사상 최대’…부동산 불장에 25조 급증

2분기(4~6월) 가계대출이 사상 최고치를 경신했다. 2월 이후 부동산 시장에 불이 붙으며 주택담보대출을 중심으로 가계부채가 빠르게 증가한 영향이다. 이창용 한국은행 총재는 “6.27 부동산 대책 이후 가계부채 증가세가 안정되는 모습이지만, 서울 일부 지역의 주택가격 상승세가 계속되고 있다”고 우려했다.
한은이 19일 발표한 ‘2025년 2분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 6월 말 기준 가계신용 잔액은 1952조8000억 원으로 집계됐다. 이는 2002년 4분기(10~12월) 관련 통계를 공표한 이래 가장 큰 규모다. 1분기(1~3월) 말 1928조3000억 원보다 24조6000억 원이나 증가했다. 증가 규모도 2021년 3분기(35조 원 증가) 이후 최대 규모다.
가계신용은 가계가 은행, 보험사, 대부업체, 공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용금액(판매신용)을 더한 ‘포괄적 가계 부채’다. 지난해 1분기 3조1000억 원 감소했던 가계신용은 한 분기 만에 반등한 뒤 다섯 분기 연속 증가세를 이어가고 있다.
카드 대금인 판매신용을 뺀 가계부채는 총 1832조6000억 원으로 1분기 말(1809조5000억 원)보다 23조1000억 원 증가했다. 증가 폭이 전 분기 증가액(3조9000억 원)의 약 6배 수준이다.
가계대출 중에선 주택담보대출이 14조9000억 원이나 증가했다. 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출도 8조2000억 원 늘었다. 빚을 내 부동산, 주식 등에 투자한 사례가 늘어난 것이다. 김민수 한은 금융통계팀장은 가계대출 증가 배경과 관련해 “2월 이후 주택매매 거래량이 크게 늘어 시차를 두고 주택담보대출에 영향을 미쳤다”고 설명했다.
한편 이날 서울 영등포구 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에 참석한 이창용 한은 총재는 “수도권 주택시장과 가계부채 증가세가 6.27 대책 이후 다소 진정되는 모습이지만 서울 일부 지역에서는 여전히 높은 주택가격 상승세가 이어지고 있다”며 “추세적인 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 언급했다.
또 미국의 관세 영향으로 인한 불확실성이 여전히 크다고 봤다. 이 총재는 “중국 등 주요국과 미국의 무역협상 전개 양상, 내수 회복 속도 등과 관련한 성장경로의 불확실성은 여전히 높은 상황”이라고 설명했다.
