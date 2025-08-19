동아일보

“美소비자가 호구냐” 트럼프 압박에…오젬픽값 절반으로 인하

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 19일 16시 03분

덴마크 제약사 노보노디스크의 비만 치료제 오젬픽. AP 뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품 가격 인하를 추진하는 가운데 덴마크 제약사 노보노디스크가 비만 치료제 오젬픽 가격(건강보험 비적용)을 절반으로 내리기로 했다. 앞서 트럼프 대통령은 “미국 소비자가 전 세계 제약업계의 ‘호구(sucker)’ 취급을 받고 비싼 약값을 내고 있다”며 글로벌 제약사들에 약값 인하를 압박해왔다.

18일 영국 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 노보노디스크는 건강보험이 없는 미국 환자들에게 한 달 치 분량의 오젬픽 값을 기존 약 1000달러(약 138만 원)에서 499달러(약 69만 원)로 내린다고 이날 밝혔다. 가정 배달 서비스도 도입키로 했다. 발표 직후 뉴욕증시에서 노보노디스크 주가는 6% 올랐다. 오젬픽은 주 1회 맞는 주사제로 당뇨 치료가 주목적이지만 체중 감량 효과도 있다. 최근 몇 년간 약품 부족 사태가 벌어지는 등 비만 치료제인 위고비와 더불어 큰 인기를 끌었다.

FT는 이번 약값 인하 조치가 글로벌 제약사들을 압박해 온 트럼프의 승리라고 평가했다. 미국은 한국, 유럽 등과 달리 제약사들이 정부 통제 없이 자율적으로 약값을 결정한다. 미국 공공정책 연구기관인 랜드 코퍼레이션에 따르면 미국 약 값은 경제협력개발기구(OECD) 32개 회원국 평균보다 2.78배 높다. 이에 미국에선 보수, 진보를 막론하고 약값 인하가 필요하다는 공감대가 형성돼 있다. 앞서 트럼프 대통령은 2016년 대선부터 약값 문제를 공론화했으며, 지난 달엔 노보노디스크 등 제약사 17곳에 약값을 내리라는 내용의 서한을 보냈다.

최근 노보노디스크 주가는 트럼프 대통령의 가격 인하 압박, 경쟁사인 미국 제약사 일라이릴리의 비만 신약 마운자로 출시 등으로 하락세였다. 이 회사 시총액은 지난 해 6월 이후 3670억 달러(506조4600억 원)가 날아갔다. 비만 치료제 판매 경쟁에 노보노디스크는 올 3월 위고비 값을 기존의 절반 수준인 499달러로 낮췄다. 다만, FT는 이번 오젬픽 가격 할인 혜택을 보는 소비자가 소수일 거라고 보도했다. 이미 오젬픽 구매자의 98%가 건강보험을 통해 25달러 이하의 가격을 지불하고 있다는 것이다.

안규영 기자 kyu0@donga.com
