구글 제미나이, 우주 데이터센터 가동…지상의 5% 비용

구글이 개발한 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’가 우주에서 첫 시험 운영에 나선다. 제미나이가 정상적으로 운영되는 것이 확인되면 우주 데이터센터 설립 경쟁이 본격화될 것으로 전망된다.
17일 정보통신(IT) 업계에 따르면 13일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 열린 한국 스타트업 지원 프로그램 행사에서 맷 라이더노워 구글 스타트업 엑셀러레이터 총괄은 “우주 데이터센터를 구축 중인 스타트업 스타클라우드가 곧 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) H100을 탑재한 위성을 발사할 계획”이라며 이 데이터센터에서 제미나이를 운영하겠다고 밝혔다. 올해 말 스타클라우드가 쏘아올리는 소형 데이터센터 ‘스타클라우드-1’에서 GPU 기반으로 제미나이가 원활하게 작동하는지 확인하겠다는 것이다.
● 우주 데이터센터, 지상 5% 비용으로 운영 가능
업계에서는 이번 도전이 우주 데이터센터의 가능성을 보여주는 대표적인 사례가 될 것이라고 보고 있다. 제미나이가 많은 전력을 활용하는 생성형 AI인 만큼 그간 이상적으로 그려오던 우주 데이터센터의 사업성을 증명할 수 있는 기회이기 때문이다.
최근 AI 학습을 위한 거대 데이터센터들이 대거 설립되며 지구온난화가 가속되고 있다는 지적이 나오자, IT 기업들은 지속가능한 에너지 확보를 위해 다양한 방안을 모색 중이다. 우주 데이터센터도 그 중 하나다.
우주에서 데이터센터를 운영하게 되면 환경 문제에서도 자유로울 수 있을 뿐더러 경제적으로도 여러 이점이 있다. 무한한 태양 에너지를 이용해 데이터센터 운영이 가능하고, 영하의 온도를 유지하는 우주에서는 서버에서 발생하는 막대한 열을 냉각하기 위한 추가적인 조치가 필요 없다. 지상에서는 열을 시키기 위해 차가운 공기나 액체 등을 활용하는 등 많은 비용이 들어간다.
스타클라우드에 따르면 10년간 지상에서 40MW(메가와트) 데이터센터를 운영하려면 약 1억6700만 달러(약 2321억 원)의 비용이 발생하지만, 우주에서 운영하면 약 20분의 1 수준인 820만 달러(약 114억 원)로 가능하다.
● 美-中 세계 각국 우주 데이터센터 구축 나서
우주 데이터센터의 가능성을 본 여러 세계 스타트업들은 지구저궤도에 데이터센터 설립을 추진 중이다. 스타클라우드는 장기적으로 가로, 세로 각각 4km 크기의 초대형 태양광 발전 모듈을 우주로 띄워 5기가와트(GW)급 데이터센터를 운영할 계획이다. 올해 띄우는 ‘스타클라우드-1’은 일종의 시제품으로 제미나이의 운영뿐 아니라 방사선 차폐 및 오류 진단 시스템을 확인한다. 내년에는 상업용 위성인 ‘스타클라우드-2’를 발사할 예정이다.
미국의 론스타 데이터 홀딩스 역시 최근 우주에 양장본 책 크기의 소형 데이터센터를 발사해 성공적으로 작동하는 것을 확인했다. 론스타는 달 궤도에서 중앙처리장치(CPU)와 메모리, 전력 등이 안정적으로 유지되는 것을 확인했으며, 향후 달 표면에 데이터센터를 운영하겠다는 구상이다.
유럽에서는 항공우주 기업 탈레스와 레오나르도의 합작법인인 탈레스 알레니아 스페이스가 ‘ASCEND’ 프로젝트를 진행 중이다. 이들은 가로 200m, 세로 80m 크기의 위성 13기로 10MW급 데이터센터를 구축할 계획이다. 이는 약 5000대의 서버를 가진 지상 데이터센터 규모다. 중국에서도 ADA스페이스가 2800개의 위성으로 구성된 거대한 AI 데이터센터를 구축하고 나서며, 올해 5월 첫 12개의 위성을 발사했다.