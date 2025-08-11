컴포즈커피, BTS 뷔 협업 야심작 전격 공개… ‘V COMPOSED’ K-커피 위상 전파

컴포즈커피가 전속 모델 방탄소년단 뷔와 협업한 ‘V COMPOSED’ 신메뉴 3종을 12일 전격 출시한다.
컴포즈커피에 따르면 V COMPOSED는 ‘뷔’가 작곡한 한 잔이라는 콘셉트로 개발됐다. 신규 제품군은 리치 알레그로·유자 스타카토·돌체 세레나데로 구성돼 있다. 지난 2023년부터 브랜드 협업을 이어오고 있는 뷔의 독보적인 분위기와 음악적 감성을 모티브로 탄생했다. 마치 한 곡의 음악처럼 감미로운 감정의 흐름을 따라 각기 다른 무드 속 뷔의 다채로운 매력을 고스란히 담아냈다는 게 컴포즈커피 측 설명이다.
먼저, 리치 알레그로는 청귤 캐모마일과 리치가 어우러진 티 베리에이션으로 달콤하면서도 상큼한 홍초의 풍미가 인상적이다. 유자 스타카토는 고흥 유자의 상큼한 과즙에 자몽 스무디를 더해, 쌉싸름하면서도 산뜻한 균형미를 자랑한다. 끝으로 돌체 세레나데는 컴포즈만의 블렌딩 우유에 국내산 사양벌꿀과 에스프레소를 더해 부드럽고 깊은 여운을 남기는 것이 특징이다.
이와 함께 컴포즈커피는 전국 2900여 개 매장 내 디지털 디스플레이를 통해 신규 광고 캠페인의 티저 영상 2편을 12일 선 공개한다. 본편 영상 공개에 앞서 소비자들의 기대감을 끌어올리기 위한 사전 커뮤니케이션의 일환이다.
티저 영상 속 뷔는 오직 그만이 표현할 수 있는 깊이 있는 눈빛, 섬세한 제스처를 통해 단 한 컷만으로도 강렬한 여운을 남긴다. 컴포즈커피가 지향하는 브랜드 이미지를 직관적으로 전달하는 영상이다. 곧 공개될 본편 광고에 대한 궁금증을 자연스럽게 고조시키며 보는 이들의 기대감을 자아낸다.
컴포즈커피 관계자는 “신메뉴 3종 출시와 함께 곧 런칭할 신규 광고 캠페인의 티저 영상을 12일부터 매장에서 선공개 할 예정“이라며 “컴포즈커피 브랜드 철학을 담은 신규 광고 캠페인에 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.
이번 광고 캠페인은 오는 19일부터 전국 2900여 개 컴포즈커피 매장 내 디지털 디스플레이 및 옥외 광고, SNS 채널 등 다양한 소비자 접점을 통해 공개될 예정이다. 광고 캠페인 런칭 및 이번 신메뉴 출시를 기념해 선착순 할인 혜택 이벤트 등 다양한 프로모션으로 소비자와의 감성적 연결을 더욱 강화해 나갈 계획이다
