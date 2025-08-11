삼성월렛 10년, 국민 3명중 1명 사용…누적 430조 결제

삼성전자는 통합 디지털 지갑 서비스 ‘삼성월렛’이 올해로 출시 10주년을 맞아 가입자 수 1800만 명을 돌파했다고 11일 밝혔다.
삼성전자에 따르면 국내 삼성월렛 가입자 수는 2015년 160만 명에서 올해 현재 1866만 명으로 10년 만에 약 11배가 됐다. 한국 국민 3명 중 1명은 삼성월렛을 사용하는 셈이고 삼성월렛은 매일 1660만 번 실행되고 있다. 연간 결제 금액은 2016년 3조6000억 원에서 지난해 88조6000억 원으로 약 24배가 됐다. 총 누적 결제금액은 약 430조 원에 달한다.
삼성월렛은 2015년 8월 디지털 결제 서비스 삼성페이로 시작해 단순 결제 기능을 넘어선 다양한 기능을 추가하며 진화를 거듭했다. 지난해 3월 삼성월렛으로 명칭이 바뀌었고 현재 교통카드, 멤버십, 계좌관리 및 이체, 항공권·티켓 등 실물 지갑 역할을 하는 동시에 모바일 주민등록증과 운전면허증, 학생증, 전자증명서 등 신원 확인 기능까지 지원한다.
삼성전자는 삼성월렛을 통해 편리하고 안전한 국내 모바일 결제 환경을 조성하는데 기여했다는 평가를 받는다. 2015년 삼성페이 출시 당시 가맹점의 부담을 덜기 위해 추가 비용 발생없이 기존 결제 인프라를 그대로 활용할 수 있도록 서비스를 제공했다. 신용카드 가맹점들이 기존에 쓰던 마그네틱 리더기 방식(MST)을 채택한 것이다. 동시에 비접촉 기반 결제 방식인 NFC를 더해 국내외 활용도를 넓혔다.
또 도입 초기부터 생체 인증 기반 결제 기능을 채택해 실물카드보다 안전한 결제가 가능하게 했고, 온·오프라인 결제도 동시 지원했다. 삼성월렛은 2021년 6월 국내 모바일 결제 서비스 최초로 경기지역화폐 등록 지원을 시작해 실물 지역화폐 없이 갤럭시 스마트폰을 통해 지역 상점에서 결제할 수 있도록 편의성을 제공했다.
글로벌 사용성도 넓혀가고 있다. 현재 삼성전자는 미국, 영국, 사우디아라비아, 브라질, 싱가포르 등 전 세계 61개국에서 현지의 다양한 파트너사와의 협력을 통해 갤럭시 사용자들에게 모바일 월렛 서비스를 제공하고 있다. 국내에서 등록한 카드로 NFC 기반 비접촉 결제가 가능한 전 세계 가맹점에서 손쉽게 결제할 수 있다. GLN(Global Loyalty Network) 제휴 국가에서는 현지 가맹점의 QR 코드를 스캔해 결제할 수 있다. GLN은 해외에서 실물카드나 환전 없이 QR코드 스캔 기반 결제가 가능한 글로벌 결제 플랫폼이다.
또 12개국 85개 도시에서 별도의 교통카드 없이 신용카드만으로 지하철과 버스를 바로 이용할 수 있다. 전 세계 주요 통화에 대한 환전 신청 및 당일 수령 서비스도 제공된다.
삼성전자는 삼성월렛 10주년을 기념해 고객들에게 다양한 혜택을 제공하는 프로모션을 마련했다. 카드사와의 제휴를 통해 이달 11일부터 31일까지 온라인 결제에 대한 캐시백 이벤트를 진행한다.
또 11일부터 24일까지 삼성월렛 결제시 경품 당첨 결과를 즉시 확인할 수 있는 이벤트를 진행한다. 다음달 10일까지는 삼성월렛 10주년 기념 SNS 공유, 퀴즈 맞추기 이벤트 등을 통해 순금으로 제작된 카드와 모바일 상품권 등 혜택을 제공한다.
채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 “삼성월렛은 10년간 끊임없는 혁신과 도전으로 한국을 넘어 전 세계 모바일 결제 시장을 혁신하며, 모바일 월렛 생태계의 새로운 기준을 제시해 왔다”며 “앞으로 삼성월렛이 다양한 기술을 기반으로 실제 지갑 이상의 편의성과 고객 경험을 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 했다.
