역사에 남은 명연설엔 이 세 가지가 있다[정미경의 이런영어 저런미국]

With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in.”

(아무에게도 악의를 품지 않고, 모두에게 자비를 품고, 신이 우리를 인도하는 대로, 옳은 길을 가고 있다는 확신을 품고, 임무를 완수하자)