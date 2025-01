미국 대통령의 장례식은 이렇게 치러진다[정미경의 이런영어 저런미국]

Oh! how the bosom swells with grief unutterable! How the tears are choked in their channel, and how unforgiving is the indignation, the wrath that steeps in every beast and burns in every eye!”

(아! 말할 수 없는 슬픔으로 가슴이 터질 듯하다. 흐르는 눈물이 앞을 가리고, 뜨거운 눈과 몸 곳곳에서 터져 나오는 분노와 울분을 참을 수 없다)