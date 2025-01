링컨 “자비”, 트럼프 “대학살”… 취임연설 속 대통령의 품격[정미경의 이런영어 저런미국]

크게보기 1961년 1월 20일 존 F 케네디 전 대통령의 취임식 연설 모습. 사진 출처 존 F 케네디 대통령 도서관 홈페이지

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임식을 앞두고 미국인들이 걱정이 많습니다. 취임 연설에 대한 걱정입니다. 2017년 트럼프 1기 취임 연설은 미국을 충격으로 몰아넣었습니다. 가장 논란이 된 구절입니다. ‘carnage’(카니지)는 ‘대학살’이라는 뜻입니다. 통치 비전을 밝히는 취임 연설에 나올 만한 단어가 아닙니다.트럼프 당선인이 당시 연설에서 묘사한 미국 대학살의 현장은 무섭습니다. “Mothers and children trapped in poverty in our inner cities; rusted-out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation.”(어머니와 아이들은 도심에서 가난의 덫에 걸려 있고, 녹슨 공장들이 미국 전역에 묘비처럼 널려 있다)백악관 자료에 따르면 취임 연설은 5대 요소를 포함해야 합니다. 화합, 축하, 통치 원칙 규정, 권력 한계 인정, 미래 비전 제시입니다. 취임 연설뿐만 아니라 모든 대통령 연설에 적용되는 요소들입니다. 최근 탄핵 사태에서 대통령의 거친 언어들이 국민을 놀라게 했습니다. 대통령의 언어는 국민에게 본보기가 돼야 합니다. 미국 역사에 길이 남는 3대 취임 명연설을 알아봤습니다.미국 대통령 임기는 4년 중임제이므로 두 번의 취임 연설을 할 수 있습니다. 대개 1기 취임 연설이 낫습니다. 이례적으로 2기 취임 연설이 더 훌륭한 대통령이 있습니다. 에이브러햄 링컨 전 대통령입니다. 물론 1기 연설도 좋지만 2기 연설은 모든 취임 연설 중에서 최고라는 평가를 받습니다.프랭클린 루스벨트 전 대통령은 1월 20일 취임식의 원조입니다. 그 이전까지는 취임식이 3월 4일이었습니다. 취임식을 앞당긴 것은 그만큼 다급했다는 의미입니다. 대공황 때문입니다. 4명 중 1명은 실업자인 시대였습니다.루스벨트 전 대통령은 연설을 시작하자마자 본론으로 직행했습니다. 네 번째 문장에서 핵심 메시지가 나옵니다. 국가적 위기 극복에 가장 중요한 것은 정책도 법도 아닌 부정적인 사고의 변화라는 점을 강조했습니다. 이어 해결책으로 뉴딜 정책을 소개했습니다. ‘fear’라는 단어의 임팩트가 커서 ‘fear speech’(공포 연설)로 불립니다.‘ask not’으로 시작한 핵심 구절은 무력이 아니라 외교적 노력으로 냉전을 극복한다는 케네디 전 대통령의 평화주의적 철학을 담고 있습니다. 이 구절의 필자가 누구인지는 지금까지도 미스터리입니다. 케네디 전 대통령이란 설과 테드 소렌슨 연설 담당 보좌관이라는 설이 대립합니다. 누구의 작품이건 모든 이에게 영감을 주는 명구절이라는 점은 분명합니다.

