‘이것’을 제압하는 자, 미국 대통령이 될 지어다[정미경의 이런영어 저런미국]

I anticipate something will happen in October, as it always does. There will be concerted efforts to distort and pervert Kamala Harris.”

(언제나 그랬던 것처럼 10월에 무슨 일이 벌어질 것이다. 카멀라 해리스를 왜곡하려는 집중적인 노력이 있을 것이다)