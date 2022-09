기아, 편의-안전사양 기본 탑재한 ‘The 2023 EV6’ 출시

기아가 19일부터 전용 전기차 EV6의 연식변경 모델 ‘The 2023 EV6’를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다. The 2023 EV6는 고객 선호 편의·안전 사양을 트림(같은 모델 이지만 세부 성능과 사양에 따라 다르게 붙여지는 이름)별로 기본 적용하고 신규 디자인 사양을 운영해 상품 경쟁력을 강화한 것이 특징이다.The 2023 EV6는 에어(Air) 트림에 후측방레이더를 기본 탑재했다. △후측방 충돌방지 보조 △후방 교차 충돌방지 보조 △안전 하차 보조 기능을 추가하고 전방 주차 거리 경고를 적용해 주행 및 주·정차 안전성을 강화했다. 또 고객들이 많이 선호했던 사양인 △스마트폰 무선충전시스템 △전자식 차일드락 △하이패스 자동결제 시스템 △전자식 룸미러(ECM) △레인 센서 △러기지 파워아웃렛을 기본화해 상품성을 높였다.최상위 트림인 어스(Earth)와 GT-Line에는 메탈 풋레스트를 신규 적용했다. 디자인의 고급스러움을 강화하기 위해서다. 기존 옵션으로 제공되던 실외 V2L 커넥터를 기본화했다. 또한 딥 그린(Deep Green) 신규 내장 색상을 추가하고 기존 어스 트림의 브라운 인테리어에 적용됐던 블랙 스티어링 휠을 브라운 투톤으로 변경해 고급감을 더했다.GT-Line 트림에는 고객 선호도가 높았던 전용 나파가죽 시트를 기본으로 적용했다. 특히 스웨이드 시트와 내장재를 포함한 ‘스웨이드 컬렉션’을 선택 사양 추가했다. 부드러움과 안락함을 중시하는 고객들의 선택 폭을 넓혔다는 평가다. 이와 함께 에어 트림 이상 모델에 2열 이중 접합 차음유리를 신규로 기본 적용해 뒷좌석 소음과 진동을 개선했다. 아울러 스탠다드와 롱레인지 모델에 신규 트림인 라이트(Light)를 추가했다.The 2023 EV6의 판매 가격은 세제혜택(개별소비세 등) 후 스탠다드 모델 △라이트 4870만 원 △에어 5140만 원 △어스 5495만 원이다. 롱레인지 모델은 △라이트 5260만 원 △에어 5530만 원 △어스 5935만 원 △GT-Line 5995만 원이다. 여기에 환경부 보조금 700만 원과 지자체별 보조금을 받으면 실제 구입가격은 더욱 낮아진다. 특히 The 2023 EV6 고객은 2륜 및 4륜 구동 모델과 상관없이 모든 트림에서 정부와 지자체 보조금 혜택을 기존과 동일하게 받을 수 있다.기아 관계자는 “EV6는 기아 최초로 E-GMP 플랫폼을 적용한 모델로, 경쟁사 대비 빠른 충전 속도와 긴 주행거리 등으로 전기차의 새로운 기준이 되고 있다”며 “독일과 미국 등에서도 좋은 평가를 받고 있어서 상품 경쟁력을 강화한 The 2023 EV6는 고객들의 높아진 요구들을 충족시킬 것”이라고 말했다. EV6는 2022년 유럽 올해의 차를 비롯해 2022년 영국 왓 카 어워즈 올해의 차 및 올해의 전기 SUV, 2022년 레드닷 어워드 제품 디자인 부문 최우수상 등을 수상했다.변종국 기자 bjk@donga.com