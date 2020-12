포커스미디어코리아, 코리아스타트업포럼과 유망 스타트업 마케팅 지원

좌측부터 포커스미디어 엘리베이터TV를 통해 송출된 브러쉬몬스터, 홈핏, 세차왕, 인어교주해적단 영상 콘텐츠.

포커스미디어코리아(대표이사 윤제현)는 코리아스타트업포럼(의장 김슬아·안성우·이승건)과 함께 개최한 ‘I WILL BE 빽 2020(아윌비빽 2020)’을 통해 선발한 스타트업 4곳에 광고마케팅을 지원했다고 28일 밝혔다.포커스미디어코리아는 혁신적인 제품과 서비스를 가진 유망 스타트업을 발굴하여 성장을 지원하고, 자사가 운영하는 서울·경기 23개 도시의 아파트 엘리베이터TV 5만 여대를 통해 다양한 기업을 소개함으로써 입주민의 더 나은 생활에 도움이 되고자 스타트업의 지속적인 성장과 생태계 발전을 돕는 코리아스타트업포럼과 손잡고 이번 캠페인을 진행했다고 전했다.주최 측에 따르면 공모 기준 43대 1의 경쟁을 뚫고 ▲더파이러츠(인어교주해적단), ▲세차왕(세차왕), ▲키튼플래닛(브러쉬몬스터), ▲홈핏(홈핏) 등 4팀이 I WILL BE 빽 2020에서 최종 선발 되었다. 포커스미디어코리아는 내부 광고기획, 크리에이터 전문가들로 전담 팀을 구성해 지난 2월부터 4개사에 맞춤형 영상 콘텐츠 기획·제작 작업을 지원하고, 영상 콘텐츠를 12주간 자사가 직접 운영하는 아파트 엘리베이터TV 2만 대에 송출 지원했다.선발된 스타트업 중 먼저 ‘더파이러츠(대표 윤기홍)’는 각지 수산시장의 수산물 시세 정보제공과 수산물 수요자와 공급자를 연결하는 ‘인어교주해적단’ 서비스를 운영한다. 이에 포커스미디어코리아는 인어교주해적단 연계 점포의 상인을 모델로 기용하여 싱싱한 제철 수산물을 직접 보여주는 영상을 제작했다. 해당 영상은 11월부터 포커스미디어 아파트 및 오피스 엘리베이터TV를 통해 송출, 수산물 전문 플랫폼으로서의 인지도를 넓히는 데 도움을 주고 있다.‘세차왕(대표 박정률)’은 세차를 비롯하여 차량 관리에 곤란을 겪는 모든 차량 소유자의 불편을 해결하는 차량 케어 서비스 스타트업이다. 이에 포커스미디어코리아는 아파트 엘리베이터TV를 통해 세차왕의 서비스를 더욱 효과적으로 알리고자 직장인·주부 등 각 타깃에 맞는 영상을 별도 제작하고 출·퇴근 시간대에는 직장인에, 그 외 시간대에는 주부에게 어필하는 세차왕 영상을 집중 노출했다. 또한 아파트 입주민을 대상으로 실내세차 노하우를 전하는 영상을 제작 및 송출하고, 세차권 증정 이벤트를 지원함으로써 브랜드 호감도를 높이고 서비스 체험의 기회를 제공하도록 도왔다. 세차왕 측은 “I WILL BE 빽을 통해 마케팅 지원을 받은 뒤 신규 가입자 4배 이상 증대, 매출 202% 상승이라는 큰 성과를 거뒀다”고 밝혔다.‘키튼플래닛(대표 최종호)’이 운영하는 ‘브러쉬몬스터’는 스마트 칫솔을 통해 아이들이 증강현실(AR)을 경험하며 즐겁게 양치하는 습관을 기를 수 있도록 돕는 서비스다. 포커스미디어코리아는 중독성 있는 CM송에 맞춰 즐겁게 양치하는 어린이의 모습을 담은 브랜드 영상을 제작 및 송출 지원하였다. 이와 연계한 SNS이벤트로 CM송에 맞춰 춤을 추는 자녀의 모습을 업로드하여 브러쉬몬스터의 아동 모델에 도전하는 치카치카챌린지를 진행하고, 동네상권의 치과와 제휴하여 오프라인 세일즈 프로모션 지원하는 등 브러쉬몬스터의 인지도를 높이기 위한 다양한 전략을 펼쳤다. 브러쉬몬스터 측은 “포커스미디어코리아의 마케팅 지원을 통해 앱 설치 캠페인 효율이 2배로 개선, SNS 캠페인 ROAS(Return On Ad Spend, 광고비 대비 매출액) 효율 역시 2배로 개선되었다”고 밝혔다.마지막으로 ‘홈핏(대표 엄선진)’은 개인 건강관리 전문코치를 매칭해주는 일대 일 PT 서비스로 포커스미디어코리아는 ‘운동하러 가지마세요, 당신이 편한 시간에 찾아가는 홈핏’이라는 메시지를 담은 영상을 제작했다. 해당 영상을 아파트 엘리베이터TV를 포함하여 버스 정류장과 같은 옥외 매체까지 아파트 입주민의 동선을 타깃팅해 노출하는 전략으로 홈핏의 브랜드 인지도가 올라가도록 도왔다.홈핏 측은 “포커스미디어코리아의 마케팅 지원 직후였던 올 7월, 홈핏 창사 이래 역대 최고의 매출을 달성했다. 덕분에 전년 동월 대비 3배 성장하여 총 매출이 250% 증대, 첫 체험 190% 증대한 좋은 결과가 있었다. 포커스미디어코리아와 일하며 3억보다 값진 든든한 빽을 얻었다”고 전했다.포커스미디어코리아 측은 “코리아스타트업포럼과 함께 입주민들의 더 나은 생활과 더불어 사회적으로도 긍정적인 영향을 전파하는 스타트업을 지속적으로 발굴하여 지원하고자 내년에도 I WILL BE 빽 2021을 개최하여 기업 대상 사회공헌 활동을 이어 갈 예정”이라 밝혔다.박해식 동아닷컴 기자 pistols@donga.com