LG 올레드 TV, 美 타임지 ‘올해 최고의 발명품’ 2년 연속 선정

타임지 ‘올해 최고의 발명품’에 선정된 LG 올레드 갤러리 TV.



‘LG 올레드 갤러리 TV’를 통해 작품을 감상하는 모습. 이 제품은 본체에 모든 부품을 내장해 TV를 벽에 완전히 밀착시킬 수 있어 몰입감과 공간 활용도가 뛰어나다.



게임의 몰입감을 극대화하는 압도적인 게이밍 성능으로 해외 유력 매체들로부터 연이은 찬사를 받은 ‘LG 올레드 TV’.

LG전자가 올해 처음 출시한 LG 올레드 갤러리 TV(모델명 GX)는 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘올해 최고의 발명품(The 100 best inventions of 2020)’ 중 엔터테인먼트 부문 ‘진정한 밀착형 TV(A (Really) flat-screen TV)’로 뽑혔다.매체는 LG 올레드 TV가 백라이트를 사용하는 일반 TV와 달리 화소 하나하나가 스스로 빛을 내 깊은 명암비를 구현해 TV 전문가들이 기대하는 선명한 화질을 제공한다고 평가했다. 이로써 LG 올레드 TV는 2년 연속으로 타임의 최고의 발명품에 선정됐다. 지난해에는 세계 최초 8K 올레드 TV인 LG 시그니처 올레드 8K가 엔터테인먼트 분야에서 ‘미래의 TV(TV of the Future)’로 선정된 바 있다.LG 올레드 TV(모델명 CX)는 미국 정보기술(IT) 매체 톰스가이드가 선정한 ‘2020년 최고 TV(The best TV in 2020)’에서 ‘전체 최고 TV(The best TV overall)’로 선정됐다. 이 매체는 “올해 가장 인기 있는 TV”라며 “흠잡을 데 없는 화질과 풍부한 기능, 샤프한 디자인 등 지금까지 우리가 평가한 최고의 TV”라고 극찬했다.미국 경제 전문지 포브스는 ‘2020년 최고 TV(The best TVs for 2020, Whatever your budget)’ 중 ‘전체 최고 TV(Best TV overall)’로 LG 올레드 TV(모델명 CX)를 선정했다. “모든 고객의 특정 취향과 환경에 맞는 완벽한 TV는 없을지 몰라도 LG 올레드 TV는 완벽에 매우 가깝다”고 호평했다.영국 IT 매체 엑스퍼트 리뷰는 ‘전문가 리뷰 올해의 제품상(Expert reviews product of the year awards 2020: The best of everything)’ TV 부문에서 LG 올레드 TV(모델명 CX)를 우승작(Winner)으로 꼽으며 “색 정확도가 매우 뛰어나며 완벽한 검은색을 구현할 수 있어 놀라운 수준의 생동감을 제공한다”고 평가했다.미국 IT 매체 리뷰드닷컴은 ‘2020년 최고의 기술 제품(These are the best tech products of 2020)’에서 LG 올레드 TV(모델명 CX)를 ‘최고 TV(Best TV)’로 꼽았다. 이 매체는 “올해 테스트한 TV 중 이보다 더 좋은 TV는 없다”라고 극찬했다. 또 게이밍에 가장 적합한 TV로도 LG 올레드 TV를 꼽으며 “플레이스테이션5나 엑스박스 시리즈X를 이용하기 위한 최상의 선택”이라고 덧붙였다.LG 올레드 TV(모델명 CX)는 미국 IT 매체 디지털 트렌드가 선정한 ‘2020년 최고 TV(The best TVs for 2020)’ 가운데 ‘최고 TV(The best TV)’에도 올랐다. 이 매체는 LG 올레드 TV에 대해 “최고의 화질과 최고의 게임 성능을 제공하는 거의 완벽한 TV”라고 설명했다.프랑스 IT 매체 뉘메리크를 비롯해 영국 IT 매체 테크레이더, 미국 IT 매체 시넷(CNET) 등도 LG 올레드 TV를 최고 TV로 소개했다.LG 올레드 TV가 게임의 몰입감을 극대화하는 압도적인 게이밍 성능으로 해외 유력 매체들로부터 연이은 찬사를 받으며 최고 게이밍 TV로 인정받고 있다.미국 경제 전문지 포브스는 LG 올레드 TV(모델명 65CX)를 ’2020년 게이밍을 위한 최고 TV 5선‘ 중 ’전체 최고 게이밍 TV(Best Gaming TV Overall)‘로 선정했다. 이 매체는 LG 올레드 TV에 대해 △가장 깊은 블랙 △뛰어난 컬러 △제로에 가까운 인풋래그(input lag) △1ms 응답시간 △120Hz 주사율 등의 장점을 갖춰 최고의 게이밍 TV로 선정하는 것이 당연하다고 찬사를 보냈다.미국 IT 매체 시넷도 ’플레이스테이션5와 엑스박스 시리즈 X, S를 위한 최고 TV(Best TVs for PS5 and Xbox Series X, Series S)‘를 소개하면서 ’전체 최고 제품(Best Overall)‘으로 LG 올레드 TV(모델명 CX)를 꼽았다.이 매체는 “우리가 테스트한 제품 중 최고의 성능을 갖춘 TV이며, 새로운 콘솔 게임기에 가장 잘 준비된 제품”이라고 극찬했다.이 외에도 LG 올레드 TV는 최근 영국의 IT 매체 트러스티드 리뷰, T3, 게임스레이더, 미국 IT 매체 리뷰드닷컴 등으로부터 ’게이밍 최고 TV‘에 선정됐다.강동영기자