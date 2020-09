르노삼성, 창립 20주년 기념 프리미엄 소모품 20% 할인

르노삼성자동차는 창립 20주년을 기념해 진행하는 ‘창립 20주년 감사 페스티벌’ 일환으로 다음 달 17일까지 소모품 교체 시 프리미엄 제품을 20% 할인하는 특별 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다. 창립 20주년 감사 페스티벌은 이달 창립 20주년을 맞아 신차 구매자와 AS 이용자를 대상으로 전개하는 할인 혜택 이벤트다.20% 할인 대상 제품은 프리미엄 엘프 합성유와 유로루브 합성유, 프리미엄 에어컨 필터, 프리미엄 UHP배터리, 엔진보호제, 세척제 등 총 6종이다. 프리미엄 제품 할인 외에 오는 29일까지는 해피케어 보증연장 서비스 가입 시 가격할인과 정비쿠폰 혜택을 동시에 주는 ‘해피케어 더블 혜택 프로모션’을 운영한다. 또한 출고 10년이 지난 차량을 대상으로 정비할인쿠폰을 증정하는 ‘땡큐(Thank You) 이벤트’도 운영하고 있다.해피케어 더블 혜택 프로모션은 해피케어 보증연장 서비스 미가입자를 대상으로 오프라인과 온라인에서 동시에 진행된다. 소비자가 카드 일시불로 AS 보증연장 서비스를 구매하는 경우 최대 10% 할인 혜택이 주어진다. 가입하는 보증연장 기간에 따라 정비할인쿠폰을 추가로 지급한다. 제공되는 정비할인쿠폰은 보증연장 기간에 따라 최대 4만 원권이 제공된다.10년 넘게 르노삼성을 이용하는 소비자를 위해 마련된 땡큐 이벤트 대상 차종은 SM3와 SM5, SM7, QM5 등이다. 순정부품 가격(공임 제외)에 따라 정비할인쿠폰(최대 5만 원)을 증정한다.해당 이벤트 기간 동안 차량을 정비한 소비자를 대상으로는 추첨을 통해 1명에게 900만 원 상당 프리미엄 서비스(풀 바디 도장, 내부 크리닝, 앞·뒤 범퍼 교환, 프미미엄 점검 서비스 등)를 무료로 제공한다.김태준 르노삼성 영업본부장은 “이번달은 르노삼성이 창립 20주년을 맞이한 의미 있는 시기로 소비자 성원에 감사하는 마음을 전하기 위해 다양한 이벤트를 기획했다”며 “이번 이벤트로 최상의 품질을 지닌 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 구매하고 다채로운 이벤트가 활력이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.한편 르노삼성은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 차량 정비가 필요하지만 서비스점 방문을 주저하는 소비자 우려를 해소하기 위해 ‘스페셜 픽업&딜리버리 서비스’를 제공하고 있다. 전 차종을 대상(마스터 및 사고수리 제외)으로 소비자가 요청한 장소에서 정비가 필요한 차를 전달받아 정비 완료 후 다시 소비자가 원하는 장소로 인도하는 방식이다. 편도 10km 이내는 기본요금 1만 원에 이용 가능하다. 10km 초과 시 1km당 요금 1000원이 추가된다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com