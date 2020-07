계약금 5%, 중도금 무이자 등 파격 혜택

양주옥정신도시 THE M CITY 엘리움은 경기 양주시 옥정동 963-17에 들어서며 본보기집은 양주 옥정동 106-11에 있다.



정부가 고강도 부동산 규제 정책을 펼치며 주택시장이 위축되고 있는 가운데 오피스텔 매매가 급증하고 있다. 오피스텔은 법률상 비주택으로 분류돼 전매제한, 분양가에 따른 중도금 대출 규제와 같은 정책 규제를 받지 않기 때문이다. 또 기준금리 인하에 따른 대출이자 부담 완화 및 낮은 규제 강도로 서울 등 수도권, 신도시에 들어서는 오피스텔 역시 계속 인기를 끌 것으로 보인다.시장의 관심이 아파트에서 오피스텔 상품으로 이동하는 상황 속에서 ‘양주옥정신도시 THE M CITY 엘리움’(양주옥정신도시 디엠시티 엘리움)이 주목받고 있다. 양주옥정신도시에 예정된 7호선 연장 노선과 수도권 광역급행철도(GTX)-C노선(예정) 등 개발 호재를 그대로 품고 부동산 규제에서 벗어나 수익을 극대화할 수 있는 상품이어서다.양주옥정신도시 THE M CITY 엘리움은 대방그룹의 주상복합 및 오피스텔 전문 브랜드로서 양주옥정신도시 내 최초 프리미엄 브랜드 오피스텔이다. 소형 주거공간을 원하는 2∼4인 가구의 실수요 계층 및 임대수요를 통한 투자 수익 상품을 기대하는 투자자들로부터 관심을 받고 있다.부동산 업계 관계자는 “소규모 투자 목적일 경우 서울 오피스텔 1개 호실보다 양주옥정신도시에서 2개 호실을 분양받는 것이 더 높은 임대 수익을 올릴 수 있다”며 “특히 양주옥정신도시 THE M CITY 엘리움은 계약금 5% 및 중도금 무이자 등의 파격적인 계약 혜택까지 누릴 수 있다는 점에서 투자 메리트가 매우 높다”고 전했다.근린생활시설은 총 57실, 오피스텔 362실로 구성된다. 전 가구 복층 설계로 공간 활용도가 높다. 거실 층고는 최대 4.13m로 확 트인 개방감을 선사하고 다락 및 복층의 층고는 최대 1.5m라 아이들이 뛰어놀 수 있는 여유로운 공간을 제공한다. 2∼4인 가구에 맞춘 테라스, 다락방(일부 호실) 역시 공급한다. 특히 중심상업지구에 들어서기 때문에 입주민들이 단지 주변의 영화관·병원·체육시설·옥정호수공원 등 다양한 생활 인프라를 쉽게 즐길 수 있다.