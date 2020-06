‘창녕 아동학대’ 계부·친모, 자해·투신 시도…생명엔 지장 없어

사진|뉴시스



경찰은 지난 5일 계부 A씨의 협조를 받아 집을 압수수색을 시행해 쇠사슬, 프라이팬과 자물쇠, 플라스틱 재질 막대기 등 학대 도구로 의심되는 다수 물품을 압수한 것으로 11일 알려졌다.



C 양은 계부와 친모에게 학대당한 지난달 29일 잠옷 바람으로 창녕의 한 도로를 뛰어가다가 한 주민에게 구조됐다. 당시 C 양은 눈이 멍들고 손가락은 심하게 화상을 입은 상태였으며, 머리는 찢어져 피가 흘린 흔적이 있었다. C 양은 ‘A 씨가 손가락을 프라이팬에 지졌다’고 경찰에 증언한 것으로 전해졌다.



경남 창녕에서 9살 딸의 손을 프라이팬에 지지는 등 가혹하게 학대한 계부, 친모가 지난 10일 자해를 시도한 것으로 전해졌다.11일 경남지방경찰청에 따르면 계부 A 씨(35)와 친모 B 씨(27)가 지난 10일 자신의 주거지에서 신체 일부를 자해하며 거주지 4층 높이에서 투신을 시도했다.이날 창원지방법원 밀양지원이 학대 아동 C 양(9)의 의붓동생 3명에 대해 임시 보호 명령 결정을 내리자 이에 항거하며 자해를 시도한 것으로 전해졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.경찰은 추가적인 자해, 자살 시도가 있을 수 있다고 판단해 응급 입원 조처했다.경찰은 계부와 친모에 대해 수사 결과가 나오는 대로 구속영장을 신청할 방침이었지만, 자해 시도로 인해 조사에 난항을 겪게 됐다.최윤나 동아닷컴 기자 yyynnn@donga.com