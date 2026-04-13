6위 KCC, DB 꺾고 PO 1차전 승리… 다시 한 번 0% 확률 도전한다

  • 동아일보

글자크기 설정

KCC 송교창(왼쪽)과 최준용이 13일 DB와의 프로농구 6강 플레이오프 1차전 도중 하이 파이브를 하고 있다. KBL 제공
KCC 송교창(왼쪽)과 최준용이 13일 DB와의 프로농구 6강 플레이오프 1차전 도중 하이 파이브를 하고 있다. KBL 제공
정규리그 6위로 플레이오프행 막차를 탄 ‘슈퍼팀’ KCC가 다시 한번 0% 확률을 뚫기에 도전한다.

KCC는 13일 원주 DB 프로미 아레나에서 열린 2025~2026 프로농구 6강 플레이오프(PO) 1차전에서 정규리그 3위 DB를 81-78로 꺾고 1승을 선점했다.

역대 6강 PO 1차전 승리 팀의 4강 PO 진출 확률은 91.1%(56회 중 51회)다.

KCC는 2023~2024시즌에도 정규리그 5위로 플레이오프를 출발해 0% 확률을 뚫고 챔피언결정전 우승을 차지했던 팀이다.

그전까지는 5위 팀이 챔프전에서 우승한 적이 없었다. 물론 6위 팀이 우승한 적도 없다.

하지만 KCC는 플레이오프를 앞두고 허웅-송교창-최준용-허훈으로 이어지는 국가대표급 자원이 모두 복귀 슈퍼팀 완전체를 이뤘다.

돌파 후 골 밑에서 슛을 시도하고 있는 송교창(가운데). KBL 제공
돌파 후 골 밑에서 슛을 시도하고 있는 송교창(가운데). KBL 제공
KCC는 송교창(20점)을 비롯해 이날 선발 출장한 최준용(11점)-허웅(17점)-숀롱(26점)이 나란히 두 자릿수 득점으로 활약했고 허훈(7점)은 11도움으로 팀 도움(22개) 절반을 책임졌다. 숀롱은 리바운드도 10개를 보태 더블더블을 완성했다.

송교창도 9리바운드를 기록하는 동시에 골밑 싸움에도 적극적으로 가담해 DB 헨리 엘런슨의 파울을 유도했다.

결국 DB의 주득점원 엘런슨은 4쿼터 47초를 남기고 75-78로 뒤진 상황에서 5반칙으로 퇴장당했다.

마지막 시소게임 상황에서 가장 확률 높은 공격 옵션을 잃은 DB는 78-81로 3점 뒤진 상황에서 이선 알바노가 3점슛을 시도했으나 공이 림을 외면하며 3점 차 패배를 받아들여야 했다.

양 팀의 2차전은 15일 오후 7시 같은 곳에서 열린다.
#KCC#플레이오프#프로농구#6강 플레이오프
임보미 기자 bom@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스