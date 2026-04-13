6위 KCC, DB 꺾고 PO 1차전 승리… 다시 한 번 0% 확률 도전한다

정규리그 6위로 플레이오프행 막차를 탄 ‘슈퍼팀’ KCC가 다시 한번 0% 확률을 뚫기에 도전한다.
KCC는 13일 원주 DB 프로미 아레나에서 열린 2025~2026 프로농구 6강 플레이오프(PO) 1차전에서 정규리그 3위 DB를 81-78로 꺾고 1승을 선점했다.
역대 6강 PO 1차전 승리 팀의 4강 PO 진출 확률은 91.1%(56회 중 51회)다.
KCC는 2023~2024시즌에도 정규리그 5위로 플레이오프를 출발해 0% 확률을 뚫고 챔피언결정전 우승을 차지했던 팀이다.
그전까지는 5위 팀이 챔프전에서 우승한 적이 없었다. 물론 6위 팀이 우승한 적도 없다.
하지만 KCC는 플레이오프를 앞두고 허웅-송교창-최준용-허훈으로 이어지는 국가대표급 자원이 모두 복귀 슈퍼팀 완전체를 이뤘다.
KCC는 송교창(20점)을 비롯해 이날 선발 출장한 최준용(11점)-허웅(17점)-숀롱(26점)이 나란히 두 자릿수 득점으로 활약했고 허훈(7점)은 11도움으로 팀 도움(22개) 절반을 책임졌다. 숀롱은 리바운드도 10개를 보태 더블더블을 완성했다.
송교창도 9리바운드를 기록하는 동시에 골밑 싸움에도 적극적으로 가담해 DB 헨리 엘런슨의 파울을 유도했다.
결국 DB의 주득점원 엘런슨은 4쿼터 47초를 남기고 75-78로 뒤진 상황에서 5반칙으로 퇴장당했다.
마지막 시소게임 상황에서 가장 확률 높은 공격 옵션을 잃은 DB는 78-81로 3점 뒤진 상황에서 이선 알바노가 3점슛을 시도했으나 공이 림을 외면하며 3점 차 패배를 받아들여야 했다.
양 팀의 2차전은 15일 오후 7시 같은 곳에서 열린다.
임보미 기자 bom@donga.com
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