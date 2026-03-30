마이크로코팅 기술 일관성 구현… 거리-스핀 등 ‘5피스 구조’ 완성

골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 완전히 새로워진 TP5 및 TP5x 5피스 투어 골프볼을 공개했다.
이번 TP5와 TP5x의 핵심은 테일러메이드가 새롭게 개발한 마이크로코팅 기술이다. 이 기술은 골프볼 코팅 방식을 근본적으로 개선해 설계된 성능을 샷마다 그리고 볼마다 일관되게 구현하는 데 초점을 맞췄다.
TP5와 TP5x는 기존에도 5피스 구조를 기반으로 모든 클럽 구간에서 높은 퍼포먼스를 제공해왔다. 이번 신제품은 디지털 프로토타이핑 기술을 통해 구조 전반을 재설계하며 한 단계 더 진화했다. 테일러메이드는 디지털 프로토타이핑 기술을 활용해 10만 가지 이상의 TP5 및 TP5x 설계 조합을 분석했고 비거리·스핀·일관성을 최적화한 5피스 구조를 완성했다.
테일러메이드는 지난 5년간 골프볼 연구개발(R&D)에 대규모 투자를 이어왔다. 이를 통해 이전에는 측정이 어려웠던 영역까지 분석할 수 있는 세계 최고 수준의 테스트 환경과 초정밀 측정 장비를 구축했다.
2026년형 TP5 및 TP5x 개발 과정에서 테일러메이드 R&D 팀은 기존 최종 코팅 공정에서 발생하는 보이지 않는 문제를 발견했다. 골프볼 표면의 딤플 구조 특성상 최종 코팅 공정에서 페인트가 딤플 하단에 고이는 현상이 발생할 수 있으며 이는 볼 표면 전체에 균일하지 않은 코팅 두께를 만들어 실제 플레이에서 탄도, 비거리, 좌우 편차 등 볼 궤적의 일관성에 영향을 줄 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 테일러메이드는 완전히 새로운 마이크로코팅 기술을 개발했다. 마이크로코팅은 골프볼 표면 전체에 극도로 얇고 균일한 코팅 두께를 구현하는 정밀 코팅 기술로 페인트 도포량을 정밀하게 제어해 어느 딤플에서도 동일한 코팅 품질을 유지한다. 이를 통해 최적화된 탄도와 일정한 비거리, 좌우 편차 감소는 물론 바람이 있는 환경에서도 안정적인 볼의 궤적을 제공한다.
테일러메이드 골프볼 부문 수석 카테고리 디렉터 마이크 폭스는 “골프볼은 모든 샷에서 사용되는 유일한 장비이면서 동시에 라운드 중 교체되는 장비이기도 하다. 볼마다, 샷마다 성능의 일관성을 유지하는 것은 우리가 하는 모든 일의 핵심이다. 마이크로코팅 기술을 통해 그동안 보이지 않던 문제를 해결했고 이제 골퍼들은 티샷부터 그린까지 더욱 일관된 퍼포먼스를 경험할 수 있다. TP5와 TP5x는 우리가 지금까지 선보인 투어 골프볼 중 가장 일관된 제품이다”라고 말했다.
2026년형 TP5는 테일러메이드가 선보여온 5피스 투어 볼 가운데 가장 부드러운 타구감을 유지하면서도 이전보다 더욱 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 맥길로이와 콜린 모리카와는 이미 새로운 TP5로 전환해 투어에서 사용 중이다.
TP5에는 테일러메이드 투어 볼 중 가장 큰 코어가 적용됐다. 이를 통해 임팩트 순간 클럽 페이스와의 접촉 시간을 줄이고 에너지 전달 효율을 높여 풀스윙 시 더 빠른 볼 스피드를 만들어낸다. 새롭게 설계된 투어 플라이트 딤플 패턴은 공기저항을 줄이고 공기 흐름을 효율적으로 제어해 바람 속에서도 안정적인 탄도와 일관된 볼의 궤적을 제공한다.
TP5x는 테일러메이드 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현하도록 설계된 모델이다. 새로운 소재를 적용한 맨틀 레이어 구조를 통해 풀스윙 시 더욱 빠른 볼 스피드를 제공하며 안정적인 탄도를 구현한다.
초박형 캐스트 우레탄 커버를 적용해 그린 주변에서는 충분한 웨지 스핀을 제공하며 정교한 거리 컨트롤이 가능하도록 설계됐다.
테일러메이드는 TP5 및 TP5x를 스트라이프, 화이트, 옐로, pix 등 다양한 비주얼 옵션으로 선보인다. 특히 TP5 및 TP5x 스트라이프는 360도 투어 클리어패스 얼라인먼트를 적용해 퍼팅 시 정렬 정확도를 높여준다.
댓글 0