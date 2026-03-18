역대 승률 2위로 우리카드 ‘봄배구’ 이끈 박철우…최초 대행 챔프전 우승 정조준

17일 대전 충무체육관. 프로배구 남자부 우리카드 선수들은 삼성화재와의 2025~2026 V리그 최종전에서 3-0으로 이긴 뒤 박철우 감독대행(41)의 이름을 연호했다. 이날 승리로 승점 57(20승 16패)을 쌓은 우리카드는 다른 팀들의 최종전 결과에 상관 없이 최소 4위를 확보해 포스트시즌 진출을 확정했다. 우리카드의 ‘봄 배구’는 정규리그 2위로 플레이오프에 올랐던 2023~2024시즌 이후 2년 만이다. 우리카드 선수들은 ‘평범한 세리머니’가 성에 안 찼는지 박 대행을 코트에 눕혀놓고 발로 밟으며 기쁨을 표현했다. 박 대행은 웃으며 제자들의 ‘사령탑 밟기 세리머니’를 기꺼이 받아줬다.
이번 시즌 개막 후 18경기를 치른 시점에 우리카드는 6승 12패(승점 19)로 남자부 7개 팀 중 6위였다. 박 대행은 작년 12월 30일 마우리시오 파에스 감독(63·브라질)이 성적 부진으로 팀을 떠나면서 지휘봉을 잡게 됐다. 이후 박 감독 체제로 18경기를 치른 우리카드는 파에스 감독이 따낸 승점의 두 배(38점)를 획득하며 불가능해 보였던 포스트시즌 진출을 일궈냈다. 이 기간 박 대행의 승률은 77.8%(14승 4패)다. V리그 10경기 이상을 지휘했던 역대 프로배구 남녀부 감독대행 17명 중 두 번째로 높다. 이 부문 1위는 2009~2010시즌 남자부 대한항공을 이끌었던 신영철 감독대행(62·현 OK저축은행 감독)의 87.5%(14승 2패)다. 역대 감독대행들의 V리그 평균 승률은 45.7%에 불과하다.
박 대행의 다음 목표는 감독 대행 최초로 팀을 챔피언결정전 우승으로 이끄는 것이다. 우리카드의 5, 6라운드 성적을 보면 불가능한 꿈은 아니다. 우리카드는 KB손해보험에 두 차례 2-3으로 패한 걸 제외하고는 ‘우승 후보’ 대한항공, 현대캐피탈 등을 상대한 10경기에서 모두 이겼다. 박 대행은 17일 경기 후 “‘박철우 매직’이라는 말은 내가 아닌 선수들이 만든 것이다. 선수들의 강한 의지가 없었다면 절대 여기까지 올 수 없었다. 다가올 봄 배구 준비에 집중하겠다”고 말했다.
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