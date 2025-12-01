내년 KLPGA 대회당 평균 상금 11억2000만원

31개 대회 총상금 347억 역대 최대
2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 총 31개 대회, 총상금 347억 원 규모로 치러진다.
KLPGA투어 사무국은 24일 내년 시즌 일정을 발표하면서 “2026시즌 정규투어 평균 대회 상금은 평균 11억2000만 원으로 역대 최대”라고 알렸다. 대회 수는 올해와 같은 31개지만 총상금은 올해(346억 원)보다 1억 원 늘었다. 내년에 열리는 31개 대회는 모두 총상금 10억 원 이상 규모다. KLPGA는 “시즌 모든 대회 상금이 10억 원 이상을 기록한 건 이번이 처음”이라고 전했다.
시즌 개막전은 내년 3월 태국에서 총상금 12억 원 규모로 열린다. 대회명은 아직 정해지지 않았다. 국내 개막전은 4월에 열리는 총상금 10억 원 규모의 더 시에나 오픈(가칭)이다.
가장 많은 상금이 걸린 대회는 셀트리온 퀸즈 마스터즈(6월), 제48회 KLPGA 챔피언십(8월), 하나금융그룹 챔피언십(9월), 하이트진로 챔피언십(10월) 등 4개 대회로 각각 총상금 15억 원이 걸렸다. KLPGA투어 관계자는 “앞으로도 선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 했다.
김정훈 기자 hun@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0