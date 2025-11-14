중원의 태극전사 카스트로프 “레드카드 안 받겠다”

볼리비아와 오늘 오후 8시 평가전
부상 황인범-백승호 합류 불발돼
카스트로프, ‘믿을맨’ 될지 관심
중원의 전력 누수가 큰 ‘홍명보호’가 14일 오후 8시 대전월드컵경기장에서 볼리비아를 상대로 평가전을 치른다. 혼혈 선수 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐·사진)가 한국 미드필더진의 새로운 ‘믿을맨’이 될 수 있을지에 관심이 쏠린다.
13일 현재 한국의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 22위, 볼리비아는 76위다. 객관적 전력은 한국이 앞서지만, 승리를 장담할 수는 없다. 최근 주전 미드필더들이 부상으로 잇따라 낙마했기 때문이다. 당초 11월 A매치 소집 명단에 이름을 올렸던 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)는 각각 허벅지와 어깨를 다쳐 합류가 불발됐다. 박용우(알아인)는 9월 무릎을 크게 다쳐 내년 북중미 월드컵 본선 참가가 어려운 상황이다. 홍명보 한국 축구 국가대표팀 감독은 10일 충남 천안시 대한민국 축구종합센터에서 취재진을 만나 “축구는 (미드필더진인) 허리가 중요한데 월드컵 예선을 뛰었던 선수들을 쓸 수 없다. 새 조합을 만들어야 한다”라며 복잡한 심경을 드러냈다.
많은 활동량과 악착같은 수비가 장점인 카스트로프는 새로운 중원 조합의 한 축을 담당할 것으로 보인다. 독일인 아버지와 한국인 어머니를 둔 카스트로프는 독일 뒤셀도르프에서 태어났다. 외국 태생 혼혈 선수 최초로 한국 남자 축구대표팀에 발탁된 카스트로프는 데뷔전이던 9월 미국전을 포함해 통산 A매치 3경기를 소화했다. 그동안 주로 교체(2경기)로 투입됐던 그는 볼리비아전에선 선발로 나설 가능성이 크다.
카스트로프가 눈도장을 확실히 받으려면 자신이 반칙을 최소화하면서도 영리하게 상대 미드필더를 제압할 수 있는 선수라는 걸 증명해야 한다. 그는 최근 소속 클럽팀 경기에서 반칙으로 퇴장을 당해 안정감이 떨어진다는 지적을 받았다. 카스트로프는 지난달 25일 바이에른 뮌헨과의 독일 분데스리가 경기에서 킥오프 이후 19분 만에 거친 태클을 해 퇴장당했다. 이 여파로 묀헨글라트바흐는 0-3으로 완패했다.
카스트로프는 볼리비아전을 앞두고 “(뮌헨전에서) 태클을 할 때 실수가 있었다. 국가대표팀에선 레드카드를 받지 않겠다”면서 “(볼리비아전에서) 내가 가진 장점을 최대한 많이 발휘할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
댓글 0