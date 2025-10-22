‘류현진 매치’ 월드시리즈 토론토-다저스 맞붙는다

2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈는 ‘류현진 시리즈’로 열린다. 류현진(38·한화)이 미국에서 몸담았던 두 팀 토론토(2020∼2023시즌)와 LA 다저스(2013∼2019시즌)가 올 시즌 MLB 최정상 자리를 두고 맞붙는다. 양 팀이 포스트시즌에서 대결하는 건 이번이 처음이다.
토론토는 21일 안방 토론토 로저스센터에서 열린 시애틀과의 아메리칸리그(AL) 챔피언결정전(CS·7전 4승제) 최종 7차전에서 조지 스프링어의 결승 3점 홈런에 힘입어 4-3으로 역전승했다. 스프링어는 1-3으로 뒤진 7회말 1사 2, 3루에서 바뀐 투수 에두아르드 바사르도의 2구째 싱킹 패스트볼을 잡아당겨 왼쪽 담장을 넘겼다. 1번 지명타자로 출전한 스프링어는 1회말 첫 타석에서 볼넷을 골라낸 뒤 6번 타자 돌턴 바쇼의 안타 때 홈을 밟는 등 이날 팀의 모든 득점에 기여했다.
토론토가 ‘폴 클래식’으로 불리는 월드시리즈에 오른 건 1993년 이후 32년 만이다. 1977년 창단한 토론토는 1992, 1993년 2시즌 연속 월드시리즈 정상에 선 뒤 이번 ‘가을 야구’ 무대에서 역대 세 번째 우승에 도전한다. ALCS 최우수선수(MVP)에는 ALCS 7경기에서 26타수 10안타(3홈런), 타율 0.385를 기록한 블라디미르 게레로 주니어가 선정됐다. 게레로 주니어는 올 포스트시즌에서 타율 0.442(43타수 19안타), 6홈런, OPS(출루율+장타율) 1.440 등 불방망이를 휘두르고 있다.
반면 창단 후 첫 월드시리즈 진출에 도전했던 시애틀은 스프링어의 홈런 한 방에 쓸쓸히 가을 무대에서 퇴장했다. 시애틀은 이번 시리즈에서 3승 2패로 앞섰으나 6, 7차전을 내리 내주고 결국 역전을 허용했다. 토론토와 같은 1977년에 창단한 시애틀은 MLB 30개 구단 중 유일하게 월드시리즈 경험이 없다.
토론토는 25일부터 내셔널리그 챔피언이자 지난해 월드시리즈 우승팀 LA 다저스를 상대로 7전 4승제의 월드시리즈를 치른다. 다저스는 내셔널리그(NL) CS에서 올 시즌 MLB 전체 승률 1위(0.599) 팀 밀워키를 4전 전승으로 누르고 일찌감치 월드시리즈행을 확정지었다. 지난해에 이어 2년 연속 월드시리즈 우승에 도전하는 다저스는 토론토와의 역대 상대 전적에서 19승 11패, 올 시즌 상대 전적에서는 2승 1패로 앞서 있다.
