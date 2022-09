‘더 뜨겁게, the Reds’… 카타르 월드컵 응원 슬로건 확정

2일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 브라질과의 친선 경기, 관중들이 ‘Again 2002’라고 쓰인 카드섹션 응원을 펼치고 있다. 2022.6.2 뉴스1



대한축구협회(KFA)가 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에서 태극전사를 응원할 때 사용할 슬로건으로 ‘더 뜨겁게, the Reds’를 선정했다고 22일 발표했다.슬로건 문구는 한국대표팀의 카타르 현지 훈련 캠프, 숙소, 미디어 센터 등에 부착될 예정이다. 또 월드컵 기간 중 국내서 진행될 거리응원과 붉은악마 서포터즈의 응원가, 각종 응원 물품, 축구대표팀의 마케팅 상품에도 활용된다.채택된 슬로건은 지난 8월13일부터 24일까지 KFA와 붉은악마가 축구팬들을 대상으로 실시한 공모전을 통해 선정했다.KFA SNS를 통해 진행한 이번 공모에는 약 4만2000여개의 문구가 접수됐다. 지난 2018 러시아 월드컵 때의 응모작 3600개보다 12배 늘어난 수치다.당선작을 제출한 여성 축구팬 임수정 씨에게는 한국대표팀의 조별리그 첫 경기 우루과이전을 현장에서 관전할 수 있는 항공, 숙박, 티켓이 제공된다.이정섭 KFA경영본부장은 슬로건 ‘더 뜨겁게, the Reds’에 대해 “최초로 겨울에 열리는 월드컵이라 한국은 추운 날씨지만 6월에 열린 역대 어느 월드컵보다 더 뜨거운 응원 열기를 만들어 보자는 의미를 잘 담았다”면서 “붉은 유니폼의 태극전사들이 중동의 뜨거운 사막보다 더 불타오르는 투혼을 그라운드에서 보여줄 것이라는 기대도 잘 표현하고 있다”고 선정 이유를 밝혔다.한편 월드컵 응원 슬로건은 지난 2002년부터 시작됐다. 2002년 ‘Be the Reds’, 2006년 ‘Reds go together’, 2010년 ‘승리의 함성, 하나된 한국’, 2014년 ‘즐겨라 대한민국’에 이어, 지난 2018년에는 ‘We, the Reds’가 채택돼 응원 분위기를 끌어올리는데 기여했다.(서울=뉴스1)