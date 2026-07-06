중부 최대 100㎜ 장맛비…내륙은 최고 32도 무더위

중부지방을 중심으로 이번 주 중반까지 장맛비가 이어지면서 일부 지역에는 최대 100mm 이상의 많은 비가 내리겠다. 전국 내륙은 낮 기온이 30도를 웃돌고 습도가 높아 체감온도도 31~32도 안팎까지 오르면서 무더위가 이어질 전망이다.
6일 기상청에 따르면 이날 전국 곳곳에 비가 내리는 가운데 수도권을 중심으로 천둥·번개를 동반한 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 7일에는 전국이 대체로 흐리고 중부지방에는 밤까지 비가 이어질 전망이다. 제주도에는 새벽부터 오전 사이, 남부지방에는 늦은 새벽부터 오후 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.
7∼8일 예상 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 전북이 30~80mm다. 경기북부와 강원북부 내륙은 100mm 이상, 서해5도는 150mm 이상의 많은 비가 내리는 곳도 있겠다. 광주·전남과 경북 북서내륙은 20~60mm, 부산·울산·경남과 대구·경북(북서내륙 제외)은 5~20mm, 제주도는 7일 기준 5mm 미만의 비가 예보됐다.
기상청은 “8일까지 비가 내리는 지역에서는 시간당 20~30mm의 강한 비와 함께 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다”며 “저지대 침수와 하천 범람, 산사태, 낙석 등 안전사고에 유의해 달라”고 당부했다.
비가 잠시 그치는 지역에서는 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 오르며 무더울 것으로 전망된다. 7일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 28~35도로 예보됐다. 당분간 전국 내륙은 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르는 곳이 많겠고, 남부 내륙은 최고 체감온도가 32도 이상, 그 밖의 지역도 31도 안팎까지 올라 온열질환에 주의가 필요하다. 기상청은 6일 오전 11시를 기해 경북과 경남 일부 지역, 부산·울산, 제주 일부 지역에 폭염주의보를 발표했다.
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