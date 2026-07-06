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‘기후동행카드+’ 도입 지연… 35∼39세 할인 중단 예고
동아일보
입력
2026-07-06 04:30
2026년 7월 6일 04시 30분
변영욱 기자
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5일 오후 지하철 1호선 서울역 개찰구 앞에 기후동행카드 운영 종료 안내문이 붙어 있다. 서울시가 대중교통 정기권인 기후동행카드 운영 종료를 예고했지만, 후속 상품인 ‘기후동행카드+(플러스)’ 도입이 계획보다 늦어지면서 35∼39세 청년 대상 할인 혜택은 당분간 중단될 것으로 보인다.
#기후동행카드
#서울시
#대중교통
#할인 혜택
#청년 대상
#기후동행카드+
#운영 종료
변영욱 기자 cut@donga.com
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